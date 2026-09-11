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"Будет только хуже": экономист предупредил о кризисе страшнее 2008 года - 11.09.2026, ПРАЙМ
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"Будет только хуже": экономист предупредил о кризисе страшнее 2008 года
"Будет только хуже": экономист предупредил о кризисе страшнее 2008 года - 11.09.2026, ПРАЙМ
"Будет только хуже": экономист предупредил о кризисе страшнее 2008 года
На США надвигается кризис, который будет масштабнее, чем в 2008 году, заявил экономист Питер Шифф. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T18:10+0300
2026-09-11T18:10+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. На США надвигается кризис, который будет масштабнее, чем в 2008 году, заявил экономист Питер Шифф."Я думаю, что кризис, к которому мы идем, будет хуже. Думаю, у нас надулся пузырь покрупнее, охватывающий больше активов", — сказал он в эфире YouTube-канала.По словам экономиста, в 2008 году правительство США еще могло спасать рынки. Нынешние власти скопили много долгов, поэтому новый кризис будет связан не с частным, а с суверенным кредитом. Вариант напечатать еще денег не сработает, а лишь усугубит проблемы, добавил Шифф."Американцы выйдут из этого кризиса гораздо более бедными, чем после кризиса 2008 года", — заявил он.Экономист отметил, что у правительства США есть много долговых обязательств, которые не обеспечены финансированием, и оно просто не может их выполнить. Поэтому ему придется либо объявить дефолт по ним, либо прибегнуть к инфляции, чтобы расплатиться деньгами, которые будут обесценены. Он назвал сложившуюся ситуацию огромной проблемой, которая назревала десятилетиями."Мы смогли отсрочить боль. Но цена этого в том, что боль настигнет нас позже, и она будет сильнее. Будет только хуже. Нам будет гораздо больнее, потому что мы не набрались мужества решить эти вопросы пять, десять или двадцать лет назад", — заключил Шифф.
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сша, мировая экономика, кризис
США, Мировая экономика, кризис
18:10 11.09.2026
 
"Будет только хуже": экономист предупредил о кризисе страшнее 2008 года

Шифф: на США надвигается кризис, который будет масштабнее, чем в 2008 году

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. На США надвигается кризис, который будет масштабнее, чем в 2008 году, заявил экономист Питер Шифф.
"Я думаю, что кризис, к которому мы идем, будет хуже. Думаю, у нас надулся пузырь покрупнее, охватывающий больше активов", — сказал он в эфире YouTube-канала.
По словам экономиста, в 2008 году правительство США еще могло спасать рынки. Нынешние власти скопили много долгов, поэтому новый кризис будет связан не с частным, а с суверенным кредитом. Вариант напечатать еще денег не сработает, а лишь усугубит проблемы, добавил Шифф.
"Американцы выйдут из этого кризиса гораздо более бедными, чем после кризиса 2008 года", — заявил он.
Экономист отметил, что у правительства США есть много долговых обязательств, которые не обеспечены финансированием, и оно просто не может их выполнить. Поэтому ему придется либо объявить дефолт по ним, либо прибегнуть к инфляции, чтобы расплатиться деньгами, которые будут обесценены. Он назвал сложившуюся ситуацию огромной проблемой, которая назревала десятилетиями.
"Мы смогли отсрочить боль. Но цена этого в том, что боль настигнет нас позже, и она будет сильнее. Будет только хуже. Нам будет гораздо больнее, потому что мы не набрались мужества решить эти вопросы пять, десять или двадцать лет назад", — заключил Шифф.
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