https://1prime.ru/20260911/kurs-873243664.html
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12,5 рубля
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12,5 рубля - 11.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12,5 рубля
Курс китайской валюты по отношению к российской после решения ЦБ РФ по ключевой ставке опустился ниже уровня 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:02+0300
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александр бахтин
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"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской после решения ЦБ РФ по ключевой ставке опустился ниже уровня 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.38 мск снижался на 5 копеек (-0,4%) - до 12,48 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,48-12,61 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,02 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,72 рубля. Курс в боковике Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу сдержанно отреагировал на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. При этом регулятор отметил, что проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. "Для рубля решение ЦБ выглядит, скорее, нейтральным. Ставка 14% остается достаточно высокой и продолжает поддерживать привлекательность рублевых инструментов. Поэтому резкого ослабления рубля только из-за решения ЦБ мы не ожидаем", - комментирует Александр Бахтин из компании "Гарда Капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,82% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,99% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.40 мск падала на 3,1% - до 104,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,01% - до 99 пункта. Прогнозы Для курса рубля сохранение ставки ЦБ на уровне 14% будет иметь позитивный эффект, поскольку сохраняет привлекательную доходность рублевых инструментов в среднесрочном горизонте, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "При этом рубль еще до решения регулятора замедлил тренд на ослабление. В ближайшей перспективе динамика основных валют может носить коррекционный характер. До конца месяца, по нашим оценкам, вероятен торговый диапазон доллара в пределах 80-88 рублей, евро 94-102 рублей, юаня 12-13 рублей. Эффект решения по ставке на валютный рынок будет проявляться постепенно, поэтому говорить о долгосрочном укреплении рубля только на основании сегодняшнего решения преждевременно", - добавляет она. Осенняя коррекция рубля вверх носит технический характер, считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". "Вероятно, движение вниз курсов инвалют к рублю скоро закончится, и они сохранятся в своих восходящих трендах. Рост рубля шел и на фоне риска монетарной паузы — он реализовался, а значит, вероятна фиксация "по факту", то есть предполагается остановка падения курсов инвалют и прекращение восстановления рубля", - добавляет он.
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рынок, россия, александр бахтин, михаил зельцер, "бкс мир инвестиций"
Рынок, РОССИЯ, Александр Бахтин, Михаил Зельцер, "БКС Мир инвестиций"
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12,5 рубля
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12,5 рубля после решения ЦБ по ключевой ставке
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской после решения ЦБ РФ по ключевой ставке опустился ниже уровня 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.38 мск снижался на 5 копеек (-0,4%) - до 12,48 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,48-12,61 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,02 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,72 рубля.
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу сдержанно отреагировал на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых.
При этом регулятор отметил, что проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.
"Для рубля решение ЦБ выглядит, скорее, нейтральным. Ставка 14% остается достаточно высокой и продолжает поддерживать привлекательность рублевых инструментов. Поэтому резкого ослабления рубля только из-за решения ЦБ мы не ожидаем", - комментирует Александр Бахтин из компании "Гарда Капитал".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,82% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,99% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.40 мск падала на 3,1% - до 104,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,01% - до 99 пункта.
Для курса рубля сохранение ставки ЦБ на уровне 14% будет иметь позитивный эффект, поскольку сохраняет привлекательную доходность рублевых инструментов в среднесрочном горизонте, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса".
"При этом рубль еще до решения регулятора замедлил тренд на ослабление. В ближайшей перспективе динамика основных валют может носить коррекционный характер. До конца месяца, по нашим оценкам, вероятен торговый диапазон доллара в пределах 80-88 рублей, евро 94-102 рублей, юаня 12-13 рублей. Эффект решения по ставке на валютный рынок будет проявляться постепенно, поэтому говорить о долгосрочном укреплении рубля только на основании сегодняшнего решения преждевременно", - добавляет она.
Осенняя коррекция рубля вверх носит технический характер, считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".
"Вероятно, движение вниз курсов инвалют к рублю скоро закончится, и они сохранятся в своих восходящих трендах. Рост рубля шел и на фоне риска монетарной паузы — он реализовался, а значит, вероятна фиксация "по факту", то есть предполагается остановка падения курсов инвалют и прекращение восстановления рубля", - добавляет он.