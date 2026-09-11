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Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12,5 рубля

Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12,5 рубля - 11.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12,5 рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской после решения ЦБ РФ по ключевой ставке опустился ниже уровня 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T17:02+0300

2026-09-11T17:02+0300

2026-09-11T17:04+0300

рынок

россия

александр бахтин

михаил зельцер

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской после решения ЦБ РФ по ключевой ставке опустился ниже уровня 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.38 мск снижался на 5 копеек (-0,4%) - до 12,48 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,48-12,61 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,02 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,72 рубля. Курс в боковике Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу сдержанно отреагировал на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. При этом регулятор отметил, что проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. "Для рубля решение ЦБ выглядит, скорее, нейтральным. Ставка 14% остается достаточно высокой и продолжает поддерживать привлекательность рублевых инструментов. Поэтому резкого ослабления рубля только из-за решения ЦБ мы не ожидаем", - комментирует Александр Бахтин из компании "Гарда Капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,82% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,99% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.40 мск падала на 3,1% - до 104,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,01% - до 99 пункта. Прогнозы Для курса рубля сохранение ставки ЦБ на уровне 14% будет иметь позитивный эффект, поскольку сохраняет привлекательную доходность рублевых инструментов в среднесрочном горизонте, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "При этом рубль еще до решения регулятора замедлил тренд на ослабление. В ближайшей перспективе динамика основных валют может носить коррекционный характер. До конца месяца, по нашим оценкам, вероятен торговый диапазон доллара в пределах 80-88 рублей, евро 94-102 рублей, юаня 12-13 рублей. Эффект решения по ставке на валютный рынок будет проявляться постепенно, поэтому говорить о долгосрочном укреплении рубля только на основании сегодняшнего решения преждевременно", - добавляет она. Осенняя коррекция рубля вверх носит технический характер, считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". "Вероятно, движение вниз курсов инвалют к рублю скоро закончится, и они сохранятся в своих восходящих трендах. Рост рубля шел и на фоне риска монетарной паузы — он реализовался, а значит, вероятна фиксация "по факту", то есть предполагается остановка падения курсов инвалют и прекращение восстановления рубля", - добавляет он.

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рынок, россия, александр бахтин, михаил зельцер, "бкс мир инвестиций"