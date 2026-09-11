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Аналитики оценили реакцию рубля на решение ЦБ по ставке

Аналитики оценили реакцию рубля на решение ЦБ по ставке - 11.09.2026, ПРАЙМ

Аналитики оценили реакцию рубля на решение ЦБ по ставке

Курс китайской валюты по отношению к российской после умеренно-жесткого решения ЦБ РФ по ключевой ставке не удержался в плюсе и слегка снизился, следует из... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T20:10+0300

2026-09-11T20:10+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской после умеренно-жесткого решения ЦБ РФ по ключевой ставке не удержался в плюсе и слегка снизился, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки и составил 12,51 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,48-12,61 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,04 рубля. Юань за рабочую неделю упал на 27 копеек, диапазон колебаний за неделю составил 12,48-12,98 рубля. Рубль нашел поддержку Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу сдержанно отреагировал на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. При этом регулятор отметил, что проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Таким образом, жесткая риторика Центробанка сохранилась, и рубль смог удержаться в плюсе по итогам дня. "Кроме ожиданий дальнейшего улучшения для России геополитической ситуации, а также благодаря, хотя и с лагом минимум в один месяц, увеличению экспортной выручки из-за сильного подорожания нефти, росту курса рубля способствовало и сохранение ключевой ставки на уровне 14% по итогам сегодняшнего заседания ЦБ", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 19.50 мск падала на 2,5% - до 105 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,03% - до 99,1 пункта. Прогнозы Сохранение ключевой ставки на уровне 14% годовых, как и ожидалось, почти не изменило ситуацию на российском валютном рынке, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "При отсутствии неожиданных или разовых событий в течение следующей недели валютный курс может формироваться в диапазоне 83-85 рублей за доллар и 12,3-12,7 рубля за юань", - оценивает она. Несмотря на то, что пауза в смягчении денежно-кредитных условий была ожидаемой, все же они остаются относительно жесткими, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Это является одним из главных факторов устойчивости любой национальной валюты. Юань опускался немного ниже отметки 12,48 рубля, но удержался от ускорения снижения. Вероятно, на краткосрочном горизонте его курс перейдет к консолидации в диапазоне 12,45–12,6 рубля. Это соответствует официальному курсу доллара 83,5–84,5 рубля", - оценивает он.

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рынок, россия, сша, рубль, валюта, курсы валют