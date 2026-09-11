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"Ленту" оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя у библиотеки

"Ленту" оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя у библиотеки - 11.09.2026, ПРАЙМ

"Ленту" оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя у библиотеки

Столичный суд оштрафовал супермаркет "Лента" на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя рядом с библиотекой и учреждением, где учатся несовершеннолетние, следует... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T14:47+0300

2026-09-11T14:47+0300

2026-09-11T14:47+0300

бизнес

общество

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москва

"лента"

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Столичный суд оштрафовал супермаркет "Лента" на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя рядом с библиотекой и учреждением, где учатся несовершеннолетние, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Признать ООО "ЛЕНТА" виновным... и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей без конфискации", - говорится в документе. Согласно материалам, 7 июля 2026 года в в супермаркете "Лента" на улице Хабаровская в Москве были проданы водка и пиво. Супермаркет находится в 90 метрах от входа в библиотеку и около 80 метрах от входа в территориальное управление, в помещениях которого проводятся занятия с несовершеннолетними. Как указал суд в документе, это нарушает особые требования и правила розничной продажи алкогольной продукции (часть 3 статьи 14.16 КоАП РФ - нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции), а также требования законодательства, запрещающего продажу алкоголя рядом с организациями, обучающими несовершеннолетних, и городских правил, запрещающих продажу алкоголя ближе 100 метров от детских и образовательных организаций, библиотек, осуществляющих образовательный процесс, и рынков. Представитель супермаркета в суде признал вину и сообщил, что продажа алкоголя в магазине прекращена, уточняется в документе.

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бизнес, общество , россия, москва, "лента"