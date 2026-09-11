Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ленту" оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя у библиотеки - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/lenta-873231636.html
"Ленту" оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя у библиотеки
"Ленту" оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя у библиотеки - 11.09.2026, ПРАЙМ
"Ленту" оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя у библиотеки
Столичный суд оштрафовал супермаркет "Лента" на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя рядом с библиотекой и учреждением, где учатся несовершеннолетние, следует... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T14:47+0300
2026-09-11T14:47+0300
бизнес
общество
россия
москва
"лента"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873231636.jpg?1789127278
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Столичный суд оштрафовал супермаркет "Лента" на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя рядом с библиотекой и учреждением, где учатся несовершеннолетние, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Признать ООО "ЛЕНТА" виновным... и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей без конфискации", - говорится в документе. Согласно материалам, 7 июля 2026 года в в супермаркете "Лента" на улице Хабаровская в Москве были проданы водка и пиво. Супермаркет находится в 90 метрах от входа в библиотеку и около 80 метрах от входа в территориальное управление, в помещениях которого проводятся занятия с несовершеннолетними. Как указал суд в документе, это нарушает особые требования и правила розничной продажи алкогольной продукции (часть 3 статьи 14.16 КоАП РФ - нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции), а также требования законодательства, запрещающего продажу алкоголя рядом с организациями, обучающими несовершеннолетних, и городских правил, запрещающих продажу алкоголя ближе 100 метров от детских и образовательных организаций, библиотек, осуществляющих образовательный процесс, и рынков. Представитель супермаркета в суде признал вину и сообщил, что продажа алкоголя в магазине прекращена, уточняется в документе.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, москва, "лента"
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, "Лента"
14:47 11.09.2026
 
"Ленту" оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя у библиотеки

Суд в Москве оштрафовал "Ленту" на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя у библиотеки

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Столичный суд оштрафовал супермаркет "Лента" на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя рядом с библиотекой и учреждением, где учатся несовершеннолетние, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Признать ООО "ЛЕНТА" виновным... и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей без конфискации", - говорится в документе.
Согласно материалам, 7 июля 2026 года в в супермаркете "Лента" на улице Хабаровская в Москве были проданы водка и пиво. Супермаркет находится в 90 метрах от входа в библиотеку и около 80 метрах от входа в территориальное управление, в помещениях которого проводятся занятия с несовершеннолетними.
Как указал суд в документе, это нарушает особые требования и правила розничной продажи алкогольной продукции (часть 3 статьи 14.16 КоАП РФ - нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции), а также требования законодательства, запрещающего продажу алкоголя рядом с организациями, обучающими несовершеннолетних, и городских правил, запрещающих продажу алкоголя ближе 100 метров от детских и образовательных организаций, библиотек, осуществляющих образовательный процесс, и рынков.
Представитель супермаркета в суде признал вину и сообщил, что продажа алкоголя в магазине прекращена, уточняется в документе.
 
БизнесОбществоРОССИЯМОСКВА"Лента"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала