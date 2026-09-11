https://1prime.ru/20260911/likhachev-873229532.html

Россия готова подписать с Индией документы о сотрудничестве на Севморпути

Россия готова подписать с Индией документы о сотрудничестве на Севморпути - 11.09.2026, ПРАЙМ

Россия готова подписать с Индией документы о сотрудничестве на Севморпути

Россия готова подписать с Индией документы о сотрудничестве на Северном морском пути с конкретными объемами грузоперевозок, сообщил глава "Росатома" Алексей... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T14:00+0300

2026-09-11T14:00+0300

2026-09-11T14:00+0300

россия

индия

алексей лихачев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873229532.jpg?1789124458

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия готова подписать с Индией документы о сотрудничестве на Северном морском пути с конкретными объемами грузоперевозок, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "У нас в высокой степени готовности, на уровне готовности к подписанию, ряд документов с Индией... Это работа по сотрудничеству в рамках Северного морского пути с конкретными параметрами грузоперевозок", - сказал Лихачев "Известиям".

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, алексей лихачев, росатом