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Россия готова подписать с Индией документы о сотрудничестве на Севморпути
Россия готова подписать с Индией документы о сотрудничестве на Севморпути - 11.09.2026, ПРАЙМ
Россия готова подписать с Индией документы о сотрудничестве на Севморпути
Россия готова подписать с Индией документы о сотрудничестве на Северном морском пути с конкретными объемами грузоперевозок, сообщил глава "Росатома" Алексей... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T14:00+0300
2026-09-11T14:00+0300
2026-09-11T14:00+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия готова подписать с Индией документы о сотрудничестве на Северном морском пути с конкретными объемами грузоперевозок, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "У нас в высокой степени готовности, на уровне готовности к подписанию, ряд документов с Индией... Это работа по сотрудничеству в рамках Северного морского пути с конкретными параметрами грузоперевозок", - сказал Лихачев "Известиям".
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россия, индия, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, ИНДИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
Россия готова подписать с Индией документы о сотрудничестве на Севморпути
Лихачев: Россия готова подписать с Индией документы о сотрудничестве в Севморпути