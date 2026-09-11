https://1prime.ru/20260911/likhachev-873233153.html
Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, несмотря на атаки ВСУ
Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, несмотря на атаки ВСУ - 11.09.2026, ПРАЙМ
Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, несмотря на атаки ВСУ
Ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем, несмотря на сложности с внешним электроснабжением и регулярные атаками ВСУ, сообщил генеральный директор... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:13+0300
2026-09-11T15:13+0300
2026-09-11T15:13+0300
россия
алексей лихачев
запорожская аэс
всу
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873233153.jpg?1789128838
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем, несмотря на сложности с внешним электроснабжением и регулярные атаками ВСУ, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Ситуация на станции, несмотря на все сложности, связанные с электроснабжением, с регулярными атаками, находится под контролем", - сказал Лихачев журналистам. По его словам, персонал станции проявляет героизм.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, запорожская аэс, всу, росатом
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, ВСУ, Росатом
Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, несмотря на атаки ВСУ
Лихачев: ситуация на ЗАЭС находится под контролем