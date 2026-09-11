Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЛНР фура наехала на подростка - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/lnr-873250880.html
В ЛНР фура наехала на подростка
В ЛНР фура наехала на подростка - 11.09.2026, ПРАЙМ
В ЛНР фура наехала на подростка
Фура наехала на 17-летнего юношу в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T20:52+0300
2026-09-11T21:01+0300
бизнес
общество
лнр
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873250880.jpg?1789149675
ЛУГАНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Фура наехала на 17-летнего юношу в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. "Утром 10 сентября в городе Красный Луч зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 44-летний мужчина, управляя грузовым тягачом с полуприцепом, совершил наезд на 17-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что в результате дорожной аварии пешеход получил травмы и был госпитализирован. "В настоящее время правоохранители проводят проверку с целью установления причин и условий аварии", - дополнили в ведомстве.
лнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , лнр, мвд
Бизнес, Общество , ЛНР, МВД
20:52 11.09.2026 (обновлено: 21:01 11.09.2026)
 
В ЛНР фура наехала на подростка

В ЛНР фура с полуприцепом наехала на 17-летнего юношу

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЛУГАНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Фура наехала на 17-летнего юношу в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
"Утром 10 сентября в городе Красный Луч зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 44-летний мужчина, управляя грузовым тягачом с полуприцепом, совершил наезд на 17-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что в результате дорожной аварии пешеход получил травмы и был госпитализирован.
"В настоящее время правоохранители проводят проверку с целью установления причин и условий аварии", - дополнили в ведомстве.
 
БизнесОбществоЛНРМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала