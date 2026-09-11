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В ЛНР фура наехала на подростка
В ЛНР фура наехала на подростка - 11.09.2026, ПРАЙМ
В ЛНР фура наехала на подростка
Фура наехала на 17-летнего юношу в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T20:52+0300
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ЛУГАНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Фура наехала на 17-летнего юношу в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. "Утром 10 сентября в городе Красный Луч зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 44-летний мужчина, управляя грузовым тягачом с полуприцепом, совершил наезд на 17-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что в результате дорожной аварии пешеход получил травмы и был госпитализирован. "В настоящее время правоохранители проводят проверку с целью установления причин и условий аварии", - дополнили в ведомстве.
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бизнес, общество , лнр, мвд
Бизнес, Общество , ЛНР, МВД
В ЛНР фура наехала на подростка
В ЛНР фура с полуприцепом наехала на 17-летнего юношу
ЛУГАНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Фура наехала на 17-летнего юношу в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
"Утром 10 сентября в городе Красный Луч зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 44-летний мужчина, управляя грузовым тягачом с полуприцепом, совершил наезд на 17-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что в результате дорожной аварии пешеход получил травмы и был госпитализирован.
"В настоящее время правоохранители проводят проверку с целью установления причин и условий аварии", - дополнили в ведомстве.