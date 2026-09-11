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Лукашенко потребовал от американцев "вернуть должок" - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Лукашенко потребовал от американцев "вернуть должок"
Лукашенко потребовал от американцев "вернуть должок" - 11.09.2026, ПРАЙМ
Лукашенко потребовал от американцев "вернуть должок"
Белоруссия сейчас продает калий в США, заявил президент республики Александр Лукашенко. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T14:50+0300
2026-09-11T14:55+0300
мировая экономика
сша
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Белоруссия сейчас продает калий в США, заявил президент республики Александр Лукашенко. "Сейчас грузим калий - продаем Соединенным Штатам Америки", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта. Он отметил, что республика не может сразу поставить большие объемы калийных удобрений США. "Вот у нас высвободилось. Мы же законтрактовали их на этот год, на следующий год рассмотрим. Сейчас появилась возможность судно загрузить, завтра точно закончим загрузку", - добавил президент Белоруссии. Он также призвал США "вернуть должок". "Сорок три- сорок четыре миллиона долларов наших в Ситибанке застряли - компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги. У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги", - подчеркнул Лукашенко.&quot;Они поснимали санкции с ряда наших предприятий, готовы и дальше снимать. Там куча вопросов&quot;, - отметил Лукашенко.Он призвал США обсуждать возобновление полноценной работы посольств стран."Ядерные материалы и прочее - там целая программа у нас - пожалуйста. Хотите у нас калийные удобрения, если хотите закупать, - пожалуйста", - уточнил президент Белоруссии.
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мировая экономика, сша, белоруссия, александр лукашенко
Мировая экономика, США, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
14:50 11.09.2026 (обновлено: 14:55 11.09.2026)
 
Лукашенко потребовал от американцев "вернуть должок"

Лукашенко: Белоруссия сейчас продает калий в США

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВысший Евразийский экономический совет в Минске
Высший Евразийский экономический совет в Минске - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МИНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Белоруссия сейчас продает калий в США, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Сейчас грузим калий - продаем Соединенным Штатам Америки", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.
Он отметил, что республика не может сразу поставить большие объемы калийных удобрений США.
"Вот у нас высвободилось. Мы же законтрактовали их на этот год, на следующий год рассмотрим. Сейчас появилась возможность судно загрузить, завтра точно закончим загрузку", - добавил президент Белоруссии.
Он также призвал США "вернуть должок".
"Сорок три- сорок четыре миллиона долларов наших в Ситибанке застряли - компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги. У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги", - подчеркнул Лукашенко.

"Они поснимали санкции с ряда наших предприятий, готовы и дальше снимать. Там куча вопросов", - отметил Лукашенко.

Он призвал США обсуждать возобновление полноценной работы посольств стран.
"Ядерные материалы и прочее - там целая программа у нас - пожалуйста. Хотите у нас калийные удобрения, если хотите закупать, - пожалуйста", - уточнил президент Белоруссии.
 
Мировая экономикаСШАБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенко
 
 
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