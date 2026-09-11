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Лукашенко раскритиковал планы Латвии ввести пошлины на зерно из России - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Лукашенко раскритиковал планы Латвии ввести пошлины на зерно из России
Лукашенко раскритиковал планы Латвии ввести пошлины на зерно из России - 11.09.2026, ПРАЙМ
Лукашенко раскритиковал планы Латвии ввести пошлины на зерно из России
Власти Латвии, планируя ввести пошлины на зерно из Белоруссии и России, "стреляют себе уже не в ногу, а в ухо", заявил белорусский президент Александр... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:23+0300
2026-09-11T15:23+0300
мировая экономика
латвия
белоруссия
александр лукашенко
зерно
россия
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Власти Латвии, планируя ввести пошлины на зерно из Белоруссии и России, "стреляют себе уже не в ногу, а в ухо", заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости в понедельник сообщило, что министерство сообщения Латвии внесло в правительство проект поправок к закону об автоперевозках, предусматривающий полный запрет пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию с 2027 года. "Мы и раньше не очень-то расстраивались по поводу прибалтийских государств... Будем и дальше жить. Главное, чтобы они (руководство стран Прибалтики - ред.) не бесились. Беситься не надо, как они это делают. Дойдут до того, что коммунисты придут к власти. Поэтому они стреляют себе уже не в ногу - в ухо стреляют", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что его страна никогда не продавала Латвии зерно.
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мировая экономика, латвия, белоруссия, александр лукашенко, зерно, россия
Мировая экономика, ЛАТВИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, зерно, РОССИЯ
15:23 11.09.2026
 
Лукашенко раскритиковал планы Латвии ввести пошлины на зерно из России

Лукашенко: Латвия стреляет себе в ухо, планируя ввести пошлины на зерно из Белоруссии и РФ

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президентов России и Белоруссии с космонавтами 21-й экспедиции на МКС
Встреча президентов России и Белоруссии с космонавтами 21-й экспедиции на МКС
© POOL
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Власти Латвии, планируя ввести пошлины на зерно из Белоруссии и России, "стреляют себе уже не в ногу, а в ухо", заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
РИА Новости в понедельник сообщило, что министерство сообщения Латвии внесло в правительство проект поправок к закону об автоперевозках, предусматривающий полный запрет пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию с 2027 года.
"Мы и раньше не очень-то расстраивались по поводу прибалтийских государств... Будем и дальше жить. Главное, чтобы они (руководство стран Прибалтики - ред.) не бесились. Беситься не надо, как они это делают. Дойдут до того, что коммунисты придут к власти. Поэтому они стреляют себе уже не в ногу - в ухо стреляют", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что его страна никогда не продавала Латвии зерно.
 
Мировая экономикаЛАТВИЯБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкозерноРОССИЯ
 
 
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