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Отопительный сезон стартовал в Магадане
Отопительный сезон стартовал в Магадане - 11.09.2026, ПРАЙМ
Отопительный сезон стартовал в Магадане
Отопительный сезон стартовал в Магадане, энергетики в пятницу начали включать котельные в микрорайонах города, сообщила мэр Лариса Поликанова. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T03:41+0300
2026-09-11T03:41+0300
2026-09-11T03:41+0300
магадан
магаданская область
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МАГАДАН, 11 сен - ПРАЙМ. Отопительный сезон стартовал в Магадане, энергетики в пятницу начали включать котельные в микрорайонах города, сообщила мэр Лариса Поликанова.
Ранее отопительный сезон стартовал почти во всех округах Магаданской области. В центральных районах региона уже выпал снег и установилась минусовая температура.
"В Магадане стартовал отопительный сезон. На основании постановления мэрии предприятие МУП "Магадантеплосеть" поэтапно включает котельные", - написала Поликанова в своем канале на платформе "Макс".
Она добавила, что тепло будут подавать в микрорайоны Магадана поэтапно.
"Требуется время, чтобы теплоноситель равномерно распределился по сетям и прогрел помещения. В ближайшие дни тепло поступит в социальные учреждения и многоквартирные дома во всех районах города и пригородных поселках", - добавила мэр.
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магадан, магаданская область
Магадан, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Отопительный сезон стартовал в Магадане
Мэр Магадана Поликанова: в городе начался отопительный сезон
МАГАДАН, 11 сен - ПРАЙМ. Отопительный сезон стартовал в Магадане, энергетики в пятницу начали включать котельные в микрорайонах города, сообщила мэр Лариса Поликанова.
Ранее отопительный сезон стартовал почти во всех округах Магаданской области. В центральных районах региона уже выпал снег и установилась минусовая температура.
"В Магадане стартовал отопительный сезон. На основании постановления мэрии предприятие МУП "Магадантеплосеть" поэтапно включает котельные", - написала Поликанова в своем канале на платформе "Макс".
Она добавила, что тепло будут подавать в микрорайоны Магадана поэтапно.
"Требуется время, чтобы теплоноситель равномерно распределился по сетям и прогрел помещения. В ближайшие дни тепло поступит в социальные учреждения и многоквартирные дома во всех районах города и пригородных поселках", - добавила мэр.