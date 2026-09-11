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Отопительный сезон стартовал в Магадане

Отопительный сезон стартовал в Магадане - 11.09.2026, ПРАЙМ

Отопительный сезон стартовал в Магадане

Отопительный сезон стартовал в Магадане, энергетики в пятницу начали включать котельные в микрорайонах города, сообщила мэр Лариса Поликанова. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T03:41+0300

2026-09-11T03:41+0300

2026-09-11T03:41+0300

магадан

магаданская область

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МАГАДАН, 11 сен - ПРАЙМ. Отопительный сезон стартовал в Магадане, энергетики в пятницу начали включать котельные в микрорайонах города, сообщила мэр Лариса Поликанова. Ранее отопительный сезон стартовал почти во всех округах Магаданской области. В центральных районах региона уже выпал снег и установилась минусовая температура. "В Магадане стартовал отопительный сезон. На основании постановления мэрии предприятие МУП "Магадантеплосеть" поэтапно включает котельные", - написала Поликанова в своем канале на платформе "Макс". Она добавила, что тепло будут подавать в микрорайоны Магадана поэтапно. "Требуется время, чтобы теплоноситель равномерно распределился по сетям и прогрел помещения. В ближайшие дни тепло поступит в социальные учреждения и многоквартирные дома во всех районах города и пригородных поселках", - добавила мэр.

магадан

магаданская область

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магадан, магаданская область