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Российские маркетплейсы заинтересованы в снижении доли нелегальных товаров
Российские маркетплейсы заинтересованы в снижении доли нелегальных товаров - 11.09.2026, ПРАЙМ
Российские маркетплейсы заинтересованы в снижении доли нелегальных товаров
Российские маркетплейсы, в том числе Wildberries и Ozon, заинтересованы в снижении доли некачественной и нелегальной продукции на своих платформах, сказал РИА... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T18:36+0300
2026-09-11T18:36+0300
2026-09-11T18:36+0300
бизнес
россия
индия
wildberries
ozon
озон
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Российские маркетплейсы, в том числе Wildberries и Ozon, заинтересованы в снижении доли некачественной и нелегальной продукции на своих платформах, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов.
"Что касается маркетплейсов. Интернет-платформы довольно долго оставались удобной зоной для торговли нелегальными товарами. И тут мы видим, что сами маркетплейсы тоже заинтересованы в том, чтобы очищаться. Так, с двумя крупнейшими маркетплейсами, с Wildberries и Озон, мы подписали дорожную карту, цель которой - не бороться с тем, чтобы вычищать какие-то нелегальные товары, а создать условия, при которых они в принципе там оказаться не могут", - сказал Юсупов.
Кроме того, есть уже первые результаты по работе с двумя крупнейшими маркетплейсами России. По словам Юсупова, число отклонений при продажах маркированных товаров в среднем сократилось вдвое год к году.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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бизнес, россия, индия, wildberries, ozon, озон
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, Wildberries, Ozon, Озон
Российские маркетплейсы заинтересованы в снижении доли нелегальных товаров
ЦРПТ: российские маркетплейсы заинтересованы в снижении доли нелегальной продукции
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Российские маркетплейсы, в том числе Wildberries и Ozon, заинтересованы в снижении доли некачественной и нелегальной продукции на своих платформах, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов.
"Что касается маркетплейсов. Интернет-платформы довольно долго оставались удобной зоной для торговли нелегальными товарами. И тут мы видим, что сами маркетплейсы тоже заинтересованы в том, чтобы очищаться. Так, с двумя крупнейшими маркетплейсами, с Wildberries и Озон, мы подписали дорожную карту, цель которой - не бороться с тем, чтобы вычищать какие-то нелегальные товары, а создать условия, при которых они в принципе там оказаться не могут", - сказал Юсупов.
Кроме того, есть уже первые результаты по работе с двумя крупнейшими маркетплейсами России. По словам Юсупова, число отклонений при продажах маркированных товаров в среднем сократилось вдвое год к году.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.