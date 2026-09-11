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Минэкономразвития назвало денежно-кредитные условия в России жесткими
Минэкономразвития назвало денежно-кредитные условия в России жесткими - 11.09.2026, ПРАЙМ
Минэкономразвития назвало денежно-кредитные условия в России жесткими
Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, их своевременное смягчение является важным фактором перезапуска инвестиционного цикла, говорится в... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T14:45+0300
2026-09-11T14:45+0300
2026-09-11T14:45+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, их своевременное смягчение является важным фактором перезапуска инвестиционного цикла, говорится в комментарии Минэкономразвития по итогам заседания совета директоров Банка России. ЦБ в пятницу впервые более чем за год сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. "Решение Банка России отражает сохраняющийся сложный баланс между инфляционными рисками и потребностью экономики в стимулах к росту. Денежно-кредитные условия остаются жесткими, их своевременное смягчение является важным фактором перезапуска инвестиционного цикла", - отмечается в комментарии Минэкономразвития.
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финансы, россия, банки, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России
Минэкономразвития назвало денежно-кредитные условия в России жесткими
МЭР назвало своевременное смягчение ДКУ важным фактором перезапуска инвестцикла
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, их своевременное смягчение является важным фактором перезапуска инвестиционного цикла, говорится в комментарии Минэкономразвития по итогам заседания совета директоров Банка России.
ЦБ в пятницу впервые более чем за год сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых.
"Решение Банка России отражает сохраняющийся сложный баланс между инфляционными рисками и потребностью экономики в стимулах к росту. Денежно-кредитные условия остаются жесткими, их своевременное смягчение является важным фактором перезапуска инвестиционного цикла", - отмечается в комментарии Минэкономразвития.