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Минэкономразвития назвало денежно-кредитные условия в России жесткими

Минэкономразвития назвало денежно-кредитные условия в России жесткими - 11.09.2026, ПРАЙМ

Минэкономразвития назвало денежно-кредитные условия в России жесткими

Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, их своевременное смягчение является важным фактором перезапуска инвестиционного цикла, говорится в... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T14:45+0300

2026-09-11T14:45+0300

2026-09-11T14:45+0300

финансы

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банк россии

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, их своевременное смягчение является важным фактором перезапуска инвестиционного цикла, говорится в комментарии Минэкономразвития по итогам заседания совета директоров Банка России. ЦБ в пятницу впервые более чем за год сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. "Решение Банка России отражает сохраняющийся сложный баланс между инфляционными рисками и потребностью экономики в стимулах к росту. Денежно-кредитные условия остаются жесткими, их своевременное смягчение является важным фактором перезапуска инвестиционного цикла", - отмечается в комментарии Минэкономразвития.

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