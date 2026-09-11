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"Гонка мощностей": Microsoft утроит дата-центры к 2032 году

"Гонка мощностей": Microsoft утроит дата-центры к 2032 году - 11.09.2026, ПРАЙМ

"Гонка мощностей": Microsoft утроит дата-центры к 2032 году

Microsoft планирует более чем утроить мощность своей глобальной сети дата-центров — до 38 гигаватт к 2032 году с текущих 12 гигаватт, пишет Bloomberg. Это... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T14:55+0300

2026-09-11T14:55+0300

2026-09-11T14:55+0300

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МОСКВА, 11 сент — ПРАЙМ. Microsoft планирует более чем утроить мощность своей глобальной сети дата-центров — до 38 гигаватт к 2032 году с текущих 12 гигаватт, пишет Bloomberg. Это превысит пиковое энергопотребление штата Нью-Йорк. Капитальные расходы компании в прошлом финансовом году достигли 145 миллиардов долларов, и аналитики ожидают их дальнейшего роста.Дефицит вычислительных мощностей стал для Microsoft главным препятствием: компании пришлось ограничить новые облачные подписки в США и Европе, а некоторые клиенты ушли к конкурентам. "Мы всегда думаем о том, как строить эту инфраструктуру и делать это ответственно, чтобы удовлетворить растущий спрос", — заявил руководитель по облачной инфраструктуре Microsoft Алистер Спирс.Новый кластер в районе Атланты под названием East US 3 должен смягчить нехватку мощностей в Вирджинии. Около 300 мегаватт в этом регионе будут введены в эксплуатацию уже в этом году, а в ближайшие годы показатель превысит гигаватт. При этом только около 2 гигаватт из текущих 12 гигаватт Microsoft сосредоточены на специализированных чипах для ИИ.Четыре крупнейших игрока в гонке за вычислительные мощности, включая Amazon и Meta*, вложат почти 2,4 триллиона долларов в ближайшие годы. Однако технологические компании сталкиваются с растущим сопротивлением: опросы показывают, что большинство американцев выступают против строительства дата-центров в их регионах, а власти Техаса и Нью-Йорка уже приостановили новые проекты.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская

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технологии, нью-йорк, microsoft, bloomberg, сша, европа, amazon, мировая экономика