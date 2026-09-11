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Минэнерго считает правильным размещать ЦОДы для ИИ в Сибири

Минэнерго считает правильным размещать ЦОДы для ИИ в Сибири - 11.09.2026, ПРАЙМ

Минэнерго считает правильным размещать ЦОДы для ИИ в Сибири

Минэнерго России считает правильным размещать центры обработки данных (ЦОДы) для искусственного интеллекта в Сибири, сообщили РИА Новости в министерстве. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T11:58+0300

2026-09-11T11:58+0300

2026-09-11T11:58+0300

россия

москва

александр новак

цод

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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Минэнерго России считает правильным размещать центры обработки данных (ЦОДы) для искусственного интеллекта в Сибири, сообщили РИА Новости в министерстве. "ЦОДам с функциями искусственного интеллекта скорость ответа некритична. Поэтому мы считаем правильным располагать их в сибирских регионах, где достаточно энергоресурсов и можно построить новые мощности на разрезе угольных бассейнов либо на высвобожденных газовых месторождениях", - сказали в Минэнерго РФ. Накануне замминистра энергетики Пётр Конюшенко отмечал, что сейчас в России подключено порядка 5 ГВт ЦОДов, и в большей степени они сосредоточены вокруг Москвы и Санкт‑Петербурга. Новые заявки тоже в основном предполагают подключение к сетям в этих районах, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему этих регионов. Конюшенко также отмечал, что при формировании генеральных схем размещения центров обработки данных и объектов электроэнергетики, которые должны быть синхронизированы, необходимо разделить ЦОДы по типу нагрузки. В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявлял в июне, что одной из приоритетных задач становится формирование государственного реестра центров обработки данных и генеральной схемы размещения ЦОДов мощностью свыше 5 МВт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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