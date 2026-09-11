Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго обновило проект для обеспечения финансирования электроэнергетики - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/minenergo-873254322.html
Минэнерго обновило проект для обеспечения финансирования электроэнергетики
Минэнерго обновило проект для обеспечения финансирования электроэнергетики - 11.09.2026, ПРАЙМ
Минэнерго обновило проект для обеспечения финансирования электроэнергетики
Минэнерго России в обновленном проекте закона об электроэнергетике сохранило основные новеллы, включая создание компании "Росэнергопроект" и системы "бери или... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T22:50+0300
2026-09-11T22:51+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873254322.jpg?1789156271
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Минэнерго России в обновленном проекте закона об электроэнергетике сохранило основные новеллы, включая создание компании "Росэнергопроект" и системы "бери или плати" для электросетей, следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. В обновленном документе также сохраняются понятие отраслевого заказа, инвестиционный инфраструктурный платеж и право кабмина РФ до 2042 года направлять дивиденды энергетических компаний, причитающиеся государству, на капитальные затраты. Кроме того, согласно текущей версии законопроекта, прямые потребители Единой национальной электрической сети России (ЕНЭС) будут переведены на региональные котловые тарифы с включением перекрестного субсидирования. "В ходе доработки законопроекта целевые обязательные взносы на развитие электроэнергетики исключены из текста законопроекта. Вместо них предусмотрен инвестиционный инфраструктурный платеж, который по своей природе является частью платы за мощность на оптовом рынке и представляет собой авансирование поставщиками мощности будущих поставок, а не дополнительный сбор с потребителей", - отмечается в материалах к законопроекту. В январе Минэнерго РФ опубликовало проект нового закона для обеспечения финансирования отрасли. Публичное обсуждение законопроекта завершилось 19 февраля. После учета замечаний Минэнерго представило доработанную версию документа. Законопроект разработан в целях содействия инфраструктурному развитию и повышения эффективности управления в сфере электроэнергетики.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
22:50 11.09.2026 (обновлено: 22:51 11.09.2026)
 
Минэнерго обновило проект для обеспечения финансирования электроэнергетики

Минэнерго обновило законопроект для обеспечения финансирования электроэнергетики

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Минэнерго России в обновленном проекте закона об электроэнергетике сохранило основные новеллы, включая создание компании "Росэнергопроект" и системы "бери или плати" для электросетей, следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
В обновленном документе также сохраняются понятие отраслевого заказа, инвестиционный инфраструктурный платеж и право кабмина РФ до 2042 года направлять дивиденды энергетических компаний, причитающиеся государству, на капитальные затраты.
Кроме того, согласно текущей версии законопроекта, прямые потребители Единой национальной электрической сети России (ЕНЭС) будут переведены на региональные котловые тарифы с включением перекрестного субсидирования.
"В ходе доработки законопроекта целевые обязательные взносы на развитие электроэнергетики исключены из текста законопроекта. Вместо них предусмотрен инвестиционный инфраструктурный платеж, который по своей природе является частью платы за мощность на оптовом рынке и представляет собой авансирование поставщиками мощности будущих поставок, а не дополнительный сбор с потребителей", - отмечается в материалах к законопроекту.
В январе Минэнерго РФ опубликовало проект нового закона для обеспечения финансирования отрасли. Публичное обсуждение законопроекта завершилось 19 февраля. После учета замечаний Минэнерго представило доработанную версию документа.
Законопроект разработан в целях содействия инфраструктурному развитию и повышения эффективности управления в сфере электроэнергетики.
 
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала