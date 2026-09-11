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Минэнерго обновило проект для обеспечения финансирования электроэнергетики

Минэнерго обновило проект для обеспечения финансирования электроэнергетики - 11.09.2026, ПРАЙМ

Минэнерго обновило проект для обеспечения финансирования электроэнергетики

Минэнерго России в обновленном проекте закона об электроэнергетике сохранило основные новеллы, включая создание компании "Росэнергопроект" и системы "бери или... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T22:50+0300

2026-09-11T22:50+0300

2026-09-11T22:51+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Минэнерго России в обновленном проекте закона об электроэнергетике сохранило основные новеллы, включая создание компании "Росэнергопроект" и системы "бери или плати" для электросетей, следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. В обновленном документе также сохраняются понятие отраслевого заказа, инвестиционный инфраструктурный платеж и право кабмина РФ до 2042 года направлять дивиденды энергетических компаний, причитающиеся государству, на капитальные затраты. Кроме того, согласно текущей версии законопроекта, прямые потребители Единой национальной электрической сети России (ЕНЭС) будут переведены на региональные котловые тарифы с включением перекрестного субсидирования. "В ходе доработки законопроекта целевые обязательные взносы на развитие электроэнергетики исключены из текста законопроекта. Вместо них предусмотрен инвестиционный инфраструктурный платеж, который по своей природе является частью платы за мощность на оптовом рынке и представляет собой авансирование поставщиками мощности будущих поставок, а не дополнительный сбор с потребителей", - отмечается в материалах к законопроекту. В январе Минэнерго РФ опубликовало проект нового закона для обеспечения финансирования отрасли. Публичное обсуждение законопроекта завершилось 19 февраля. После учета замечаний Минэнерго представило доработанную версию документа. Законопроект разработан в целях содействия инфраструктурному развитию и повышения эффективности управления в сфере электроэнергетики.

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