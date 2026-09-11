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Мировой дефицит урана прогнозируется после 2040 года, заявили в Минприроды
Мировой дефицит урана прогнозируется после 2040 года, заявили в Минприроды - 11.09.2026, ПРАЙМ
Мировой дефицит урана прогнозируется после 2040 года, заявили в Минприроды
Мировой дефицит урана прогнозируется после 2040 года, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T12:09+0300
2026-09-11T12:09+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мировой дефицит урана прогнозируется после 2040 года, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. "Почему мы уделяем столько внимания урану? Потому что нужно подготовить перспективные для освоения объекты, так как после 2040 года во всем мире ожидается дефицит этого природного сырья", - написал он в статье для журнала "Разведчик". Козлов уточнил, что сегодня урановая геологоразведка идет в Бурятии, Якутии, Забайкалье и Еврейской автономии. В первую очередь внимание сосредоточено на обнаружении месторождений, доступных для освоения малозатратным и экологически эффективным методом скважинного подземного выщелачивания, подчеркнул он. "В Бурятии фокус остается на Витимском урановорудном районе - это один из ключевых центров добычи урана в стране. Здесь поисково-оценочные работы ведутся на нескольких площадках: Байтахской, Дулесминской и Муясынской", - отметил глава министерства. В Якутии сохраняется концентрация на Эльконском урановорудном районе. По словам Козлова, его особенность - золото-урановые руды, из которых извлекать уран пока экономически невыгодно из-за сложного минерального состава и глубокого залегания. Однако в перспективе новые технологии переработки могут сделать добычу этих ресурсов рентабельной, объяснил он. "В будущую трехлетку работы продолжатся, планируем вложить в них не менее 13 миллиардов рублей, которые поступят от сверхдоходов по аукционам", - добавил Козлов. Заместитель главы Минприроды России Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) ранее говорил, что ведется обсуждение запуска специальной программы "Уран России", и уже получена поддержка от президента России Владимира Путина. Тогда он также отметил, в этом году почти в семь раз увеличено финансирование поисков месторождений урана - до 6 миллиардов рублей. Доля России в мировых поставках урана с учетом зарубежных активов может вырасти до более чем трети к 2040 году, что способно усилить зависимость западных стран от российских поставок, сообщала ранее в сентябре газета Financial Times со ссылкой на исследование компании CSA.
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бурятия, якутия, забайкалье, александр козлов, владимир путин, минприроды, financial times
Бурятия, ЯКУТИЯ, Забайкалье, Александр Козлов, Владимир Путин, Минприроды, Financial Times
Мировой дефицит урана прогнозируется после 2040 года, заявили в Минприроды
Минприроды России: мировой дефицит урана прогнозируется после 2040 года
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мировой дефицит урана прогнозируется после 2040 года, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
"Почему мы уделяем столько внимания урану? Потому что нужно подготовить перспективные для освоения объекты, так как после 2040 года во всем мире ожидается дефицит этого природного сырья", - написал он в статье для журнала "Разведчик".
Козлов
уточнил, что сегодня урановая геологоразведка идет в Бурятии
, Якутии
, Забайкалье
и Еврейской автономии. В первую очередь внимание сосредоточено на обнаружении месторождений, доступных для освоения малозатратным и экологически эффективным методом скважинного подземного выщелачивания, подчеркнул он.
"В Бурятии фокус остается на Витимском урановорудном районе - это один из ключевых центров добычи урана в стране. Здесь поисково-оценочные работы ведутся на нескольких площадках: Байтахской, Дулесминской и Муясынской", - отметил глава министерства.
В Якутии сохраняется концентрация на Эльконском урановорудном районе. По словам Козлова, его особенность - золото-урановые руды, из которых извлекать уран пока экономически невыгодно из-за сложного минерального состава и глубокого залегания. Однако в перспективе новые технологии переработки могут сделать добычу этих ресурсов рентабельной, объяснил он.
"В будущую трехлетку работы продолжатся, планируем вложить в них не менее 13 миллиардов рублей, которые поступят от сверхдоходов по аукционам", - добавил Козлов.
Заместитель главы Минприроды
России Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) ранее говорил, что ведется обсуждение запуска специальной программы "Уран России", и уже получена поддержка от президента России Владимира Путина
. Тогда он также отметил, в этом году почти в семь раз увеличено финансирование поисков месторождений урана - до 6 миллиардов рублей.
Доля России в мировых поставках урана с учетом зарубежных активов может вырасти до более чем трети к 2040 году, что способно усилить зависимость западных стран от российских поставок, сообщала ранее в сентябре газета Financial Times
со ссылкой на исследование компании CSA.