https://1prime.ru/20260911/minprirody-873224156.html

Минприроды призвало определиться с операторами добычи в Мировом океане

Минприроды призвало определиться с операторами добычи в Мировом океане - 11.09.2026, ПРАЙМ

Минприроды призвало определиться с операторами добычи в Мировом океане

России нужно определиться с компаниями, которые готовы стать операторами добычи полезных ископаемых в Мировом океане, заявил глава Минприроды РФ Александр... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T12:47+0300

2026-09-11T12:47+0300

2026-09-11T12:47+0300

россия

александр козлов

минприроды

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873224156.jpg?1789120039

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. России нужно определиться с компаниями, которые готовы стать операторами добычи полезных ископаемых в Мировом океане, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Нам пора определиться с компаниями, заинтересованными в разработке морского дна и готовыми стать операторами добычи. Тогда они смогут напрямую решать вопросы по рентабельным технологиям", - написал он в статье для журнала "Разведчик". "Критически важны также специальное оборудование и техника, включая суда, добычные комплексы, лаборатории и мощности по переработке. На их создание требуется немалое время, поэтому начинать надо уже сейчас", - добавил он. Козлов добавил, что несмотря на то, что Международный орган по морскому дну (МОМД) пока заключает контракты только на разведку подводных полезных ископаемых в Мировом океане, следует уже сегодня готовиться к промышленной добыче. "Добыча начнется, когда на международном уровне будут приняты Правила разработки минеральных ресурсов. По словам (генерального секретаря МОМД - ред.) Летисии Карвальо, это произойдет не ранее 2027 года. Уже идут дискуссии о роялти (платежах) и экологических стандартах", - отметил Козлов. По данным, полученным российскими геологами на поисково-оценочной стадии, можно предположить, что с началом промышленной добычи на морском дне новое сырье даст в долгосрочной перспективе прирост к российским ресурсам на суше: 93% ресурсов кобальта, 13% марганца, 8% меди и почти 4% - никеля. По словам Козлова, насколько сильно морские запасы повлияют на мировые рынки сбыта, сейчас оценить сложно. "Но эксперты сходятся в том, что потребление никеля, кобальта и марганца будет неуклонно расти. Поэтому, несмотря на все подводные камни - в прямом и переносном смысле этого слова, - глубоководная добыча со временем станет приоритетной, а Мировой океан с его богатейшими минерально-сырьевыми залежами внесет решающий вклад в устойчивое развитие цивилизации", - заключил министр.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр козлов, минприроды