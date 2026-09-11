https://1prime.ru/20260911/minprirody-873224156.html
Минприроды призвало определиться с операторами добычи в Мировом океане
Минприроды призвало определиться с операторами добычи в Мировом океане - 11.09.2026, ПРАЙМ
Минприроды призвало определиться с операторами добычи в Мировом океане
России нужно определиться с компаниями, которые готовы стать операторами добычи полезных ископаемых в Мировом океане, заявил глава Минприроды РФ Александр... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T12:47+0300
2026-09-11T12:47+0300
2026-09-11T12:47+0300
россия
александр козлов
минприроды
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. России нужно определиться с компаниями, которые готовы стать операторами добычи полезных ископаемых в Мировом океане, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Нам пора определиться с компаниями, заинтересованными в разработке морского дна и готовыми стать операторами добычи. Тогда они смогут напрямую решать вопросы по рентабельным технологиям", - написал он в статье для журнала "Разведчик".
"Критически важны также специальное оборудование и техника, включая суда, добычные комплексы, лаборатории и мощности по переработке. На их создание требуется немалое время, поэтому начинать надо уже сейчас", - добавил он.
Козлов добавил, что несмотря на то, что Международный орган по морскому дну (МОМД) пока заключает контракты только на разведку подводных полезных ископаемых в Мировом океане, следует уже сегодня готовиться к промышленной добыче.
"Добыча начнется, когда на международном уровне будут приняты Правила разработки минеральных ресурсов. По словам (генерального секретаря МОМД - ред.) Летисии Карвальо, это произойдет не ранее 2027 года. Уже идут дискуссии о роялти (платежах) и экологических стандартах", - отметил Козлов.
По данным, полученным российскими геологами на поисково-оценочной стадии, можно предположить, что с началом промышленной добычи на морском дне новое сырье даст в долгосрочной перспективе прирост к российским ресурсам на суше: 93% ресурсов кобальта, 13% марганца, 8% меди и почти 4% - никеля.
По словам Козлова, насколько сильно морские запасы повлияют на мировые рынки сбыта, сейчас оценить сложно.
"Но эксперты сходятся в том, что потребление никеля, кобальта и марганца будет неуклонно расти. Поэтому, несмотря на все подводные камни - в прямом и переносном смысле этого слова, - глубоководная добыча со временем станет приоритетной, а Мировой океан с его богатейшими минерально-сырьевыми залежами внесет решающий вклад в устойчивое развитие цивилизации", - заключил министр.
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россия, александр козлов, минприроды
РОССИЯ, Александр Козлов, Минприроды
Минприроды призвало определиться с операторами добычи в Мировом океане
Глава Минприроды Козлов призвал определиться с операторами добычи полезных ископаемых
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. России нужно определиться с компаниями, которые готовы стать операторами добычи полезных ископаемых в Мировом океане, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Нам пора определиться с компаниями, заинтересованными в разработке морского дна и готовыми стать операторами добычи. Тогда они смогут напрямую решать вопросы по рентабельным технологиям", - написал он в статье для журнала "Разведчик".
"Критически важны также специальное оборудование и техника, включая суда, добычные комплексы, лаборатории и мощности по переработке. На их создание требуется немалое время, поэтому начинать надо уже сейчас", - добавил он.
Козлов добавил, что несмотря на то, что Международный орган по морскому дну (МОМД) пока заключает контракты только на разведку подводных полезных ископаемых в Мировом океане, следует уже сегодня готовиться к промышленной добыче.
"Добыча начнется, когда на международном уровне будут приняты Правила разработки минеральных ресурсов. По словам (генерального секретаря МОМД - ред.) Летисии Карвальо, это произойдет не ранее 2027 года. Уже идут дискуссии о роялти (платежах) и экологических стандартах", - отметил Козлов.
По данным, полученным российскими геологами на поисково-оценочной стадии, можно предположить, что с началом промышленной добычи на морском дне новое сырье даст в долгосрочной перспективе прирост к российским ресурсам на суше: 93% ресурсов кобальта, 13% марганца, 8% меди и почти 4% - никеля.
По словам Козлова, насколько сильно морские запасы повлияют на мировые рынки сбыта, сейчас оценить сложно.
"Но эксперты сходятся в том, что потребление никеля, кобальта и марганца будет неуклонно расти. Поэтому, несмотря на все подводные камни - в прямом и переносном смысле этого слова, - глубоководная добыча со временем станет приоритетной, а Мировой океан с его богатейшими минерально-сырьевыми залежами внесет решающий вклад в устойчивое развитие цивилизации", - заключил министр.