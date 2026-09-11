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В Минпромторге назвали крупнейших торговых партнеров России вне ЕАЭС
В Минпромторге назвали крупнейших торговых партнеров России вне ЕАЭС - 11.09.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге назвали крупнейших торговых партнеров России вне ЕАЭС
Крупнейшими торговыми партнерами России вне Евразийского экономического союза являются Китай, Индия и Турция, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь -... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T18:18+0300
2026-09-11T18:18+0300
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россия
мировая экономика
китай
индия
турция
минпромторг
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Крупнейшими торговыми партнерами России вне Евразийского экономического союза являются Китай, Индия и Турция, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Экспортная тройка лидеров вне Евразийского экономического союза у нас уже устойчивая, ее поменять достаточно сложно – это Китай, Индия, Турция. Доля этих стран в российском товарообороте в текущем году достигла 53%", - сказал Чекушов.
Он добавил, что в первом полугодии текущего года доля взаимной торговли с Китаем составила 37%, а с Индией и Турцией - около 8%. При этом на экспортные потоки сегодня влияют многие факторы, в том числе и геополитические.
"Мы, конечно, находим быстрые решения для того, чтобы экспорт здесь никаким образом не пострадал, но определенное изменение потоков может случиться", - подчеркнул Чекушов.
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россия, мировая экономика, китай, индия, турция, минпромторг
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, ИНДИЯ, ТУРЦИЯ, Минпромторг
В Минпромторге назвали крупнейших торговых партнеров России вне ЕАЭС
Минпромторг: крупнейшими торговыми партнерами РФ вне ЕАЭС являются Китай, Индия и Турция
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Крупнейшими торговыми партнерами России вне Евразийского экономического союза являются Китай, Индия и Турция, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Экспортная тройка лидеров вне Евразийского экономического союза у нас уже устойчивая, ее поменять достаточно сложно – это Китай, Индия, Турция. Доля этих стран в российском товарообороте в текущем году достигла 53%", - сказал Чекушов.
Он добавил, что в первом полугодии текущего года доля взаимной торговли с Китаем составила 37%, а с Индией и Турцией - около 8%. При этом на экспортные потоки сегодня влияют многие факторы, в том числе и геополитические.
"Мы, конечно, находим быстрые решения для того, чтобы экспорт здесь никаким образом не пострадал, но определенное изменение потоков может случиться", - подчеркнул Чекушов.