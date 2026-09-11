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Минпромторг планирует увеличить финансирование транспортной субсидии

Минпромторг планирует увеличить финансирование транспортной субсидии - 11.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг планирует увеличить финансирование транспортной субсидии

Минпромторг России планирует увеличить финансирование механизма транспортной субсидии в следующем бюджетном цикле, сообщил в интервью РИА Новости... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T23:29+0300

2026-09-11T23:29+0300

2026-09-11T23:29+0300

бизнес

финансы

африка

латинская америка

минпромторг

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России планирует увеличить финансирование механизма транспортной субсидии в следующем бюджетном цикле, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. "Мы планируем в следующем бюджетном цикле предусмотреть и увеличить средства, направленные на транспортную субсидию для наших экспортеров. Кроме того, постараемся сохранить субсидию логистическим операторам для развития экспортных маршрутов со странами, где необходимо и возможно нарастить количество российской продукции. В рамках программы "Международная кооперация и экспорт" отечественным грузоперевозчикам субсидируется часть затрат на перевозки в Африку, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию. В текущем году на программу выделено около 2,5 миллиарда рублей. "При этом необходимо адаптировать некоторые правила логистической субсидии. Например, дать возможность быстро менять точку отправления. Над этой гибкостью инструмента мы будем работать до конца года и соответствующие правила, естественно, утвердим и опубликуем для наших экспортеров и логистов", - подчеркнул Чекушов.

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бизнес, финансы, африка, латинская америка, минпромторг