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Мобильная связь 5G появится еще в 50 городах России до конца 2026 года

Мобильная связь 5G появится еще в 50 городах России до конца 2026 года - 11.09.2026, ПРАЙМ

Мобильная связь 5G появится еще в 50 городах России до конца 2026 года

Мобильная связь 5G появится еще в 50 городах России до конца 2026 года, рассказало Минцифры. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T09:57+0300

2026-09-11T09:57+0300

2026-09-11T09:57+0300

технологии

россия

максут шадаев

минцифры

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мобильная связь 5G появится еще в 50 городах России до конца 2026 года, рассказало Минцифры. Ранее в пятницу ведомство сообщило, что "Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах, доступ уже получили 10 миллионов абонентов. "Внедрение 5G в России предполагает последовательное наращивание покрытия. Прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах до конца 2026 года", - говорится в сообщении. Глава Минцифры Максут Шадаев, чьи слова приводит ведомство, сообщил, что быстрый мобильный интернет сегодня нужен абсолютно всем, всегда и везде. "Сети мобильной связи четвертого поколения уже охватывают 90% всей населенной территории нашей страны, 95% абонентов мобильной связи каждый день пользуются сервисами LTE… Сети пятого поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей", - сказал он. В Минцифры уточнили, что сети пятого поколения могут использоваться для цифровизации промышленных предприятий, управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, а также для развития телемедицины. Кроме того, 5G может использоваться для функционирования систем "умного города", подключения датчиков, счетчиков и других устройств интернета вещей и создания частных технологических сетей на промышленных объектах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, максут шадаев, минцифры