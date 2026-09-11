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Мишустин поручил проработать развитие речной причальной инфраструктуры - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Мишустин поручил проработать развитие речной причальной инфраструктуры
Мишустин поручил проработать развитие речной причальной инфраструктуры - 11.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил проработать развитие речной причальной инфраструктуры
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу России и другим министерствам проработать вопросы развития речной причальной инфраструктуры на... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:16+0300
2026-09-11T10:16+0300
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туризм
россия
ярославская область
москва
михаил мишустин
минприроды
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу России и другим министерствам проработать вопросы развития речной причальной инфраструктуры на территории городов, по которым проходит туристический маршрут "Золотое кольцо", говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Мишустин утвердил перечень поручений по итогам совещания, посвященном развитию туризма. "Минтрансу, Минэнерго, Минприроды и Минстрою… предстоит проработать вопросы развития речной причальной инфраструктуры, а также берегоукрепления, заправок и сопутствующей сервисной инфраструктуры на территории городов, по которым проходит национальный туристский маршрут "Золотое кольцо", - говорится в сообщении. Уточняется, что соответствующее поручение также направлено в адрес высших должностных лиц Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Нижегородской, Тверской, Ярославской областей и города Москвы. "Предложения по этому поводу должны быть представлены в правительство до 2 ноября 2026 года", - добавили в кабмине. Также Минтрансу и Минприроды поручено в срок до 1 февраля 2027 года определить механизмы реализации мероприятий, направленных на улучшение транспортной доступности особо охраняемых природных территорий федерального значения.
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бизнес, туризм, россия, ярославская область, москва, михаил мишустин, минприроды
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Ярославская область, МОСКВА, Михаил Мишустин, Минприроды
10:16 11.09.2026
 
Мишустин поручил проработать развитие речной причальной инфраструктуры

Мишустин поручил проработать вопросы развития речной причальной инфраструктуры

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу России и другим министерствам проработать вопросы развития речной причальной инфраструктуры на территории городов, по которым проходит туристический маршрут "Золотое кольцо", говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Мишустин утвердил перечень поручений по итогам совещания, посвященном развитию туризма.
"Минтрансу, Минэнерго, Минприроды и Минстрою… предстоит проработать вопросы развития речной причальной инфраструктуры, а также берегоукрепления, заправок и сопутствующей сервисной инфраструктуры на территории городов, по которым проходит национальный туристский маршрут "Золотое кольцо", - говорится в сообщении.
Уточняется, что соответствующее поручение также направлено в адрес высших должностных лиц Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Нижегородской, Тверской, Ярославской областей и города Москвы.
"Предложения по этому поводу должны быть представлены в правительство до 2 ноября 2026 года", - добавили в кабмине.
Также Минтрансу и Минприроды поручено в срок до 1 февраля 2027 года определить механизмы реализации мероприятий, направленных на улучшение транспортной доступности особо охраняемых природных территорий федерального значения.
 
БизнесТуризмРОССИЯЯрославская областьМОСКВАМихаил МишустинМинприроды
 
 
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