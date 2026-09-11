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Мишустин поручил определить потребность в объектах водоснабжения на Кавказе
Мишустин поручил определить потребность в объектах водоснабжения на Кавказе - 11.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил определить потребность в объектах водоснабжения на Кавказе
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил проработать вопрос об определении потребности в объектах водоснабжения и водоотведения приоритетных... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:16+0300
2026-09-11T10:16+0300
2026-09-11T10:16+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
минприроды
минфин
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил проработать вопрос об определении потребности в объектах водоснабжения и водоотведения приоритетных туристских инвестиционных проектов в регионе Кавказских Минеральных Вод, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Мишустин ранее в пятницу утвердил перечень поручений по итогам совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства.
"Минэкономразвития, Минстрою, Минприроды и Минфину вместе с правительством Ставропольского края поручено проработать вопрос об определении потребности в объектах водоснабжения и водоотведения приоритетных туристских инвестиционных проектов в регионе Кавказских Минеральных Вод", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа должна быть проведена в том числе в рамках перечня мероприятий по комплексному развитию городов-курортов региона Кавказских Минеральных Вод до 2030 года в соответствующих им объемах и возможных источниках финансирования, включая казначейские инфраструктурные кредиты.
Доклад о результатах в правительстве ожидают не позднее 2 ноября 2027 года.
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бизнес, россия, михаил мишустин, минприроды, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минприроды, Минфин
Мишустин поручил определить потребность в объектах водоснабжения на Кавказе
Мишустин поручил проработать вопрос о водоснабжении курортов Кавказских Минвод
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил проработать вопрос об определении потребности в объектах водоснабжения и водоотведения приоритетных туристских инвестиционных проектов в регионе Кавказских Минеральных Вод, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Мишустин ранее в пятницу утвердил перечень поручений по итогам совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства.
"Минэкономразвития, Минстрою, Минприроды и Минфину вместе с правительством Ставропольского края поручено проработать вопрос об определении потребности в объектах водоснабжения и водоотведения приоритетных туристских инвестиционных проектов в регионе Кавказских Минеральных Вод", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа должна быть проведена в том числе в рамках перечня мероприятий по комплексному развитию городов-курортов региона Кавказских Минеральных Вод до 2030 года в соответствующих им объемах и возможных источниках финансирования, включая казначейские инфраструктурные кредиты.
Доклад о результатах в правительстве ожидают не позднее 2 ноября 2027 года.