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Мишустин поручил определить потребность в объектах водоснабжения на Кавказе

Мишустин поручил определить потребность в объектах водоснабжения на Кавказе - 11.09.2026, ПРАЙМ

Мишустин поручил определить потребность в объектах водоснабжения на Кавказе

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил проработать вопрос об определении потребности в объектах водоснабжения и водоотведения приоритетных... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T10:16+0300

2026-09-11T10:16+0300

2026-09-11T10:16+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил проработать вопрос об определении потребности в объектах водоснабжения и водоотведения приоритетных туристских инвестиционных проектов в регионе Кавказских Минеральных Вод, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Мишустин ранее в пятницу утвердил перечень поручений по итогам совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства. "Минэкономразвития, Минстрою, Минприроды и Минфину вместе с правительством Ставропольского края поручено проработать вопрос об определении потребности в объектах водоснабжения и водоотведения приоритетных туристских инвестиционных проектов в регионе Кавказских Минеральных Вод", - говорится в сообщении. Отмечается, что работа должна быть проведена в том числе в рамках перечня мероприятий по комплексному развитию городов-курортов региона Кавказских Минеральных Вод до 2030 года в соответствующих им объемах и возможных источниках финансирования, включая казначейские инфраструктурные кредиты. Доклад о результатах в правительстве ожидают не позднее 2 ноября 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, михаил мишустин, минприроды, минфин