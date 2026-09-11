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Моди выступил за свободу мирового судоходства

Моди выступил за свободу мирового судоходства - 11.09.2026, ПРАЙМ

Моди выступил за свободу мирового судоходства

Индия выступает за свободу мирового судоходства для поддержания стабильности торговли, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на сессии делового форума... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T16:28+0300

2026-09-11T16:28+0300

2026-09-11T16:28+0300

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нарендра моди

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Индия выступает за свободу мирового судоходства для поддержания стабильности торговли, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на сессии делового форума БРИКС в Нью-Дели. Деловой форум БРИКС проходит в пятницу в преддверии саммита БРИКС, который состоится 12-13 сентября в Нью-Дели. "Глобальные торговые отношения могут стабильно развиваться, только когда есть безопасные торговые пути. Поэтому Индия выступает за свободу навигации и безопасность морских путей ",- сказал Моди. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. На долю стран-членов приходится около 40% мирового ВВП и почти половина населения Земли. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.

индия

китай

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россия, индия, китай, бразилия, нарендра моди