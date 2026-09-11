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Российский рынок акций немного снижается в пятницу днем

Российский рынок акций немного снижается в пятницу днем - 11.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций немного снижается в пятницу днем

Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы усилил коррекционное снижение до 0,7% после роста накануне на 2%, и по основному индексу отметка 2 300 | 11.09.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы усилил коррекционное снижение до 0,7% после роста накануне на 2%, и по основному индексу отметка 2 300 пунктов вновь пройдена вниз, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.13 мск снижается на 0,73% относительно предыдущего закрытия, до 2 292,06 пункта. В частности, дешевеют акции "Озона" (-3,3%), АФК "Система" (-2,2%), "Роснефти" (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,7%). Дорожают акции "Полюса" (+3,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Совкомфлота" (+0,4%), "ИКС 5" (+0,3%). Тем не менее, несмотря на некоторую коррекцию, в общем ситуация на российском рынке акций начинает выглядеть обнадеживающе: сантимент (настроения на рынке) носит поддерживающий спекулятивные покупки характер, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Если, как мы надеемся, в пятницу заседание Банка России не преподнесет негативных сюрпризов... индекс Мосбиржи сможет уже по итогам недели закрепиться выше 2 300 пунктов, что откроет пространство для движения в направлении 2 500 пунктов", - заключил он.

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рынок, торги, индексы, евгений локтюхов, мосбиржа, озон, афк "система"