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Курс юаня остается в плюсе перед заседанием ЦБ по ключевой ставке

Курс юаня остается в плюсе перед заседанием ЦБ по ключевой ставке - 11.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня остается в плюсе перед заседанием ЦБ по ключевой ставке

Курс китайской валюты по отношению к российской остается в легком плюсе перед заседанием Банка России по ключевой ставке, которое состоится позднее днем... | 11.09.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской остается в легком плюсе перед заседанием Банка России по ключевой ставке, которое состоится позднее днем пятницы, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.28 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,55 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,5-12,58 рубля. Целевой диапазон по курсу юаня смещается вниз до 12,3-12,8 рубля, говорит Богдан Зварич из ПСБ. "Сложившаяся ситуация в балансе на рынке, вызванная снижением покупок валюты по бюджетному правилу, а также постепенным восстановлением предложения со стороны экспортеров на фоне улучшения конъюнктуры для российского сырья в конце июля - августе (рост цен, снижение спреда Brent/Urals), может и дальше поддерживать национальную валюту, что будет способствовать ее дальнейшему восстановлению", - говорит он. Дополнительным фактором в пользу рубля может стать сегодняшнее решение регулятора по ставке в том случае, если она будет сохранена на уровне 14% (рассматриваем такое решение как базовый сценарий), добавляет Зварич.

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рынок, торги, россия, богдан зварич, банк россии, псб