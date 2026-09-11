Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Мосбирже назвали сумму вложений частных инвесторов в облигации за август - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/mosbirzha-873226521.html
На Мосбирже назвали сумму вложений частных инвесторов в облигации за август
На Мосбирже назвали сумму вложений частных инвесторов в облигации за август - 11.09.2026, ПРАЙМ
На Мосбирже назвали сумму вложений частных инвесторов в облигации за август
Частные инвесторы в августе вложили в облигации на фондовом рынке Московской биржи 151,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении торговой площадки. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:23+0300
2026-09-11T13:30+0300
рынок
акции
торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873226521.jpg?1789122611
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Частные инвесторы в августе вложили в облигации на фондовом рынке Московской биржи 151,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении торговой площадки. "Частные инвесторы в августе вложили в облигации на фондовом рынке Московской биржи 151,6 миллиарда рублей. Из них 89,8% – в корпоративные облигации в рублях, 10,2% – вложения в рублевые ОФЗ и региональные долговые бумаги", - сообщила площадка. Сделки с долговыми ценными бумагами на вторичных торгах Московской биржи в августе совершали 761,4 тысячи частных инвесторов (рост на 21% к августу прошлого года). Их доля в объеме торгов облигациями составила 15,2%. Объем размещений облигаций в августе составил 880,3 миллиарда рублей, включая однодневные облигации на 252,8 миллиарда. Объем вторичных торгов облигациями в августе составил 1,5 триллиона рублей (+32,1% к августу 2025 года). В том числе объем торгов ОФЗ – 708,2 миллиарда рублей (+23,9%), корпоративными облигациями – 774,9 миллиарда (+42,6% к августу прошлого года). В сегменте внебиржевых торгов с центральным контрагентом объем операций в августе составил 180,1 миллиарда рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, торги
Рынок, Акции, Торги
13:23 11.09.2026 (обновлено: 13:30 11.09.2026)
 
На Мосбирже назвали сумму вложений частных инвесторов в облигации за август

Частные инвесторы в августе вложили в облигации на Московской бирже 151,6 миллиарда рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Частные инвесторы в августе вложили в облигации на фондовом рынке Московской биржи 151,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении торговой площадки.
"Частные инвесторы в августе вложили в облигации на фондовом рынке Московской биржи 151,6 миллиарда рублей. Из них 89,8% – в корпоративные облигации в рублях, 10,2% – вложения в рублевые ОФЗ и региональные долговые бумаги", - сообщила площадка.
Сделки с долговыми ценными бумагами на вторичных торгах Московской биржи в августе совершали 761,4 тысячи частных инвесторов (рост на 21% к августу прошлого года). Их доля в объеме торгов облигациями составила 15,2%.
Объем размещений облигаций в августе составил 880,3 миллиарда рублей, включая однодневные облигации на 252,8 миллиарда.
Объем вторичных торгов облигациями в августе составил 1,5 триллиона рублей (+32,1% к августу 2025 года). В том числе объем торгов ОФЗ – 708,2 миллиарда рублей (+23,9%), корпоративными облигациями – 774,9 миллиарда (+42,6% к августу прошлого года).
В сегменте внебиржевых торгов с центральным контрагентом объем операций в августе составил 180,1 миллиарда рублей.
 
РынокАкцииТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала