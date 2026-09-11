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На Мосбирже назвали сумму вложений частных инвесторов в облигации за август
На Мосбирже назвали сумму вложений частных инвесторов в облигации за август - 11.09.2026, ПРАЙМ
На Мосбирже назвали сумму вложений частных инвесторов в облигации за август
Частные инвесторы в августе вложили в облигации на фондовом рынке Московской биржи 151,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении торговой площадки. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:23+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Частные инвесторы в августе вложили в облигации на фондовом рынке Московской биржи 151,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении торговой площадки. "Частные инвесторы в августе вложили в облигации на фондовом рынке Московской биржи 151,6 миллиарда рублей. Из них 89,8% – в корпоративные облигации в рублях, 10,2% – вложения в рублевые ОФЗ и региональные долговые бумаги", - сообщила площадка. Сделки с долговыми ценными бумагами на вторичных торгах Московской биржи в августе совершали 761,4 тысячи частных инвесторов (рост на 21% к августу прошлого года). Их доля в объеме торгов облигациями составила 15,2%. Объем размещений облигаций в августе составил 880,3 миллиарда рублей, включая однодневные облигации на 252,8 миллиарда. Объем вторичных торгов облигациями в августе составил 1,5 триллиона рублей (+32,1% к августу 2025 года). В том числе объем торгов ОФЗ – 708,2 миллиарда рублей (+23,9%), корпоративными облигациями – 774,9 миллиарда (+42,6% к августу прошлого года). В сегменте внебиржевых торгов с центральным контрагентом объем операций в августе составил 180,1 миллиарда рублей.
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рынок, акции, торги
На Мосбирже назвали сумму вложений частных инвесторов в облигации за август
Частные инвесторы в августе вложили в облигации на Московской бирже 151,6 миллиарда рублей
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Частные инвесторы в августе вложили в облигации на фондовом рынке Московской биржи 151,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении торговой площадки.
"Частные инвесторы в августе вложили в облигации на фондовом рынке Московской биржи 151,6 миллиарда рублей. Из них 89,8% – в корпоративные облигации в рублях, 10,2% – вложения в рублевые ОФЗ и региональные долговые бумаги", - сообщила площадка.
Сделки с долговыми ценными бумагами на вторичных торгах Московской биржи в августе совершали 761,4 тысячи частных инвесторов (рост на 21% к августу прошлого года). Их доля в объеме торгов облигациями составила 15,2%.
Объем размещений облигаций в августе составил 880,3 миллиарда рублей, включая однодневные облигации на 252,8 миллиарда.
Объем вторичных торгов облигациями в августе составил 1,5 триллиона рублей (+32,1% к августу 2025 года). В том числе объем торгов ОФЗ – 708,2 миллиарда рублей (+23,9%), корпоративными облигациями – 774,9 миллиарда (+42,6% к августу прошлого года).
В сегменте внебиржевых торгов с центральным контрагентом объем операций в августе составил 180,1 миллиарда рублей.