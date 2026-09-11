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На северо-востоке Москвы начали ремонт Новоалексеевского тоннеля - 11.09.2026, ПРАЙМ
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На северо-востоке Москвы начали ремонт Новоалексеевского тоннеля
На северо-востоке Москвы начали ремонт Новоалексеевского тоннеля - 11.09.2026, ПРАЙМ
На северо-востоке Москвы начали ремонт Новоалексеевского тоннеля
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят ремонт Новоалексеевского тоннеля на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T11:46+0300
2026-09-11T11:46+0300
москва
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят ремонт Новоалексеевского тоннеля на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Начали ремонт Новоалексеевского тоннеля, который расположен на съезде с Новоалексеевской улицы на Проспект Мира в направлении центра города", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут, запланированы поэтапные перекрытия полос. "В рамках проекта в тоннеле смонтируем новое облицовочное покрытие стен типа "Фронтон" - вначале установим металлический каркас, на который затем будут крепиться облицовочные панели. Такая система улучшает эстетический вид сооружения, позволяет обеспечить необходимую влагостойкость и продлить срок службы конструкций. Общая площадь работ составит около 4 тысяч квадратных метров", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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192
40
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40
ПРАЙМ
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5
4.7
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МОСКВА
11:46 11.09.2026
 
На северо-востоке Москвы начали ремонт Новоалексеевского тоннеля

Заммэра Бирюков: на северо-востоке Москвы начали ремонт Новоалексеевского тоннеля

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят ремонт Новоалексеевского тоннеля на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Начали ремонт Новоалексеевского тоннеля, который расположен на съезде с Новоалексеевской улицы на Проспект Мира в направлении центра города", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут, запланированы поэтапные перекрытия полос.
"В рамках проекта в тоннеле смонтируем новое облицовочное покрытие стен типа "Фронтон" - вначале установим металлический каркас, на который затем будут крепиться облицовочные панели. Такая система улучшает эстетический вид сооружения, позволяет обеспечить необходимую влагостойкость и продлить срок службы конструкций. Общая площадь работ составит около 4 тысяч квадратных метров", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
 
МОСКВА
 
 
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