Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве ввели запрет на услуги таксистов-"зазывал" - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/moskva-873244840.html
В Москве ввели запрет на услуги таксистов-"зазывал"
В Москве ввели запрет на услуги таксистов-"зазывал" - 11.09.2026, ПРАЙМ
В Москве ввели запрет на услуги таксистов-"зазывал"
Запрет на услуги таксистов-"зазывал" на территории московских аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов вступил в силу в сентябре этого года, сообщили | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:29+0300
2026-09-11T17:29+0300
бизнес
россия
москва
московская область
санкт-петербург
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873244840.jpg?1789136997
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Запрет на услуги таксистов-"зазывал" на территории московских аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов вступил в силу в сентябре этого года, сообщили в канале столичного департамента транспорта на платформе "Макс". Ранее на XIV Международном Евразийском форуме "Такси" заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Макаров сообщал, что на столичных вокзалах и в аэропорту "Внуково" могут ограничить работу таксистов-"зазывал". "Департамент транспорта Москвы поддержал предложение Московской городской Думы о запрете водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, ж/д и автовокзалов", - рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении. В дептрансе отметили, что приказ вступил в силу в сентябре этого года. Поправки в КоАП Москвы будут внесены в ближайшее время: новые правила помогут повысить качество сервиса и безопасность пассажиров, а также исключат возможность обмана и мошенничества. "Запрет уже реализовали на территории Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и в других субъектах России", - добавили в ведомстве.
москва
московская область
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, московская область, санкт-петербург, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Внуково
17:29 11.09.2026
 
В Москве ввели запрет на услуги таксистов-"зазывал"

Запрет на услуги таксистов-"зазывал" в Москве вступил в силу в сентябре

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Запрет на услуги таксистов-"зазывал" на территории московских аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов вступил в силу в сентябре этого года, сообщили в канале столичного департамента транспорта на платформе "Макс".
Ранее на XIV Международном Евразийском форуме "Такси" заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Макаров сообщал, что на столичных вокзалах и в аэропорту "Внуково" могут ограничить работу таксистов-"зазывал".
"Департамент транспорта Москвы поддержал предложение Московской городской Думы о запрете водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, ж/д и автовокзалов", - рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
В дептрансе отметили, что приказ вступил в силу в сентябре этого года. Поправки в КоАП Москвы будут внесены в ближайшее время: новые правила помогут повысить качество сервиса и безопасность пассажиров, а также исключат возможность обмана и мошенничества.
"Запрет уже реализовали на территории Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и в других субъектах России", - добавили в ведомстве.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАМосковская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГаэропорт Внуково
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала