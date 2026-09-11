https://1prime.ru/20260911/moskva-873244840.html
В Москве ввели запрет на услуги таксистов-"зазывал"
В Москве ввели запрет на услуги таксистов-"зазывал" - 11.09.2026, ПРАЙМ
В Москве ввели запрет на услуги таксистов-"зазывал"
Запрет на услуги таксистов-"зазывал" на территории московских аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов вступил в силу в сентябре этого года, сообщили | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:29+0300
2026-09-11T17:29+0300
2026-09-11T17:29+0300
бизнес
россия
москва
московская область
санкт-петербург
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873244840.jpg?1789136997
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Запрет на услуги таксистов-"зазывал" на территории московских аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов вступил в силу в сентябре этого года, сообщили в канале столичного департамента транспорта на платформе "Макс".
Ранее на XIV Международном Евразийском форуме "Такси" заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Макаров сообщал, что на столичных вокзалах и в аэропорту "Внуково" могут ограничить работу таксистов-"зазывал".
"Департамент транспорта Москвы поддержал предложение Московской городской Думы о запрете водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, ж/д и автовокзалов", - рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
В дептрансе отметили, что приказ вступил в силу в сентябре этого года. Поправки в КоАП Москвы будут внесены в ближайшее время: новые правила помогут повысить качество сервиса и безопасность пассажиров, а также исключат возможность обмана и мошенничества.
"Запрет уже реализовали на территории Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и в других субъектах России", - добавили в ведомстве.
москва
московская область
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, московская область, санкт-петербург, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Внуково
В Москве ввели запрет на услуги таксистов-"зазывал"
Запрет на услуги таксистов-"зазывал" в Москве вступил в силу в сентябре
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Запрет на услуги таксистов-"зазывал" на территории московских аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов вступил в силу в сентябре этого года, сообщили в канале столичного департамента транспорта на платформе "Макс".
Ранее на XIV Международном Евразийском форуме "Такси" заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Макаров сообщал, что на столичных вокзалах и в аэропорту "Внуково" могут ограничить работу таксистов-"зазывал".
"Департамент транспорта Москвы поддержал предложение Московской городской Думы о запрете водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, ж/д и автовокзалов", - рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
В дептрансе отметили, что приказ вступил в силу в сентябре этого года. Поправки в КоАП Москвы будут внесены в ближайшее время: новые правила помогут повысить качество сервиса и безопасность пассажиров, а также исключат возможность обмана и мошенничества.
"Запрет уже реализовали на территории Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и в других субъектах России", - добавили в ведомстве.