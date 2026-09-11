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В Москве ввели запрет на услуги таксистов-"зазывал"

В Москве ввели запрет на услуги таксистов-"зазывал" - 11.09.2026, ПРАЙМ

В Москве ввели запрет на услуги таксистов-"зазывал"

Запрет на услуги таксистов-"зазывал" на территории московских аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов вступил в силу в сентябре этого года, сообщили | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T17:29+0300

2026-09-11T17:29+0300

2026-09-11T17:29+0300

бизнес

россия

москва

московская область

санкт-петербург

аэропорт внуково

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Запрет на услуги таксистов-"зазывал" на территории московских аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов вступил в силу в сентябре этого года, сообщили в канале столичного департамента транспорта на платформе "Макс". Ранее на XIV Международном Евразийском форуме "Такси" заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Макаров сообщал, что на столичных вокзалах и в аэропорту "Внуково" могут ограничить работу таксистов-"зазывал". "Департамент транспорта Москвы поддержал предложение Московской городской Думы о запрете водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, ж/д и автовокзалов", - рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении. В дептрансе отметили, что приказ вступил в силу в сентябре этого года. Поправки в КоАП Москвы будут внесены в ближайшее время: новые правила помогут повысить качество сервиса и безопасность пассажиров, а также исключат возможность обмана и мошенничества. "Запрет уже реализовали на территории Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и в других субъектах России", - добавили в ведомстве.

москва

московская область

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