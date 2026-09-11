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Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок на выходных

Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок на выходных - 11.09.2026, ПРАЙМ

Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок на выходных

Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок на выходных в связи с перекрытиями движения на Садовом кольце и ряде улиц в центре и на западе... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:09+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок на выходных в связи с перекрытиями движения на Садовом кольце и ряде улиц в центре и на западе города, сообщает столичный департамент транспорта. "На выходных - лучше на метро", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В дептрансе напомнили, что в субботу будет ограничено движение на Садовом кольце и ряде улиц в центре и на западе города, а в воскресенье - на Цветном бульваре.

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