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Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок на выходных
Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок на выходных - 11.09.2026, ПРАЙМ
Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок на выходных
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок на выходных в связи с перекрытиями движения на Садовом кольце и ряде улиц в центре и на западе... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:09+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок на выходных в связи с перекрытиями движения на Садовом кольце и ряде улиц в центре и на западе города, сообщает столичный департамент транспорта. "На выходных - лучше на метро", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В дептрансе напомнили, что в субботу будет ограничено движение на Садовом кольце и ряде улиц в центре и на западе города, а в воскресенье - на Цветном бульваре.
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бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок на выходных
Дептранс Москвы рекомендовал москвичам использовать метро для поездок на выходных
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок на выходных в связи с перекрытиями движения на Садовом кольце и ряде улиц в центре и на западе города, сообщает столичный департамент транспорта.
"На выходных - лучше на метро", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе напомнили, что в субботу будет ограничено движение на Садовом кольце и ряде улиц в центре и на западе города, а в воскресенье - на Цветном бульваре.