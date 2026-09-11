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Музыкант из Курска выиграл 12 миллионов рублей в лотерее - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Музыкант из Курска выиграл 12 миллионов рублей в лотерее
Музыкант из Курска выиграл 12 миллионов рублей в лотерее - 11.09.2026, ПРАЙМ
Музыкант из Курска выиграл 12 миллионов рублей в лотерее
Музыкант из Курска выиграл 12 миллионов рублей в лотерее, десятую часть выигрыша он направит на благотворительность, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T08:18+0300
2026-09-11T08:18+0300
бизнес
минфин
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Музыкант из Курска выиграл 12 миллионов рублей в лотерее, десятую часть выигрыша он направит на благотворительность, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином. "Житель Курска Николай выиграл 12 миллионов рублей в лотерее "Великолепная 8" от "Национальной Лотереи". Победитель планирует направить 10% выигрыша на благотворительность", - отметили в компании. По словам Николая, в течение последнего года он периодически участвовал в лотереях. Специальной стратегии при выборе билетов у него нет – он полагается на интуицию. В этот раз мужчина приобрел около 10 билетов, один из которых и принес музыканту заветный суперприз. Пока мужчина не стал рассказывать о победе друзьям и знакомым. Поделиться новостью с близкими он планирует уже после получения денег. Часть средств он также планирует использовать, чтобы помочь родителям и закрыть кредиты, а оставшиеся деньги пойдут на развитие в музыке и текущие расходы. По образованию победитель – экономист. Сейчас он работает как композитор и аранжировщик, а также занимается музыкальным продюсированием. По словам мужчины, состояться в музыкальной сфере – одна из его целей, и долю выигрыша он вложит в это направление.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
бизнес, минфин
Бизнес, Минфин
08:18 11.09.2026
 
Музыкант из Курска выиграл 12 миллионов рублей в лотерее

Музыкант из Курска выиграл 12 миллионов рублей в лотерее и направит на благотворительность

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Музыкант из Курска выиграл 12 миллионов рублей в лотерее, десятую часть выигрыша он направит на благотворительность, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином.
"Житель Курска Николай выиграл 12 миллионов рублей в лотерее "Великолепная 8" от "Национальной Лотереи". Победитель планирует направить 10% выигрыша на благотворительность", - отметили в компании.
По словам Николая, в течение последнего года он периодически участвовал в лотереях. Специальной стратегии при выборе билетов у него нет – он полагается на интуицию. В этот раз мужчина приобрел около 10 билетов, один из которых и принес музыканту заветный суперприз.
Пока мужчина не стал рассказывать о победе друзьям и знакомым. Поделиться новостью с близкими он планирует уже после получения денег.
Часть средств он также планирует использовать, чтобы помочь родителям и закрыть кредиты, а оставшиеся деньги пойдут на развитие в музыке и текущие расходы.
По образованию победитель – экономист. Сейчас он работает как композитор и аранжировщик, а также занимается музыкальным продюсированием. По словам мужчины, состояться в музыкальной сфере – одна из его целей, и долю выигрыша он вложит в это направление.
 
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