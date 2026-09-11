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МВФ и Всемирный банк необходимо реформировать - 11.09.2026, ПРАЙМ
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МВФ и Всемирный банк необходимо реформировать
МВФ и Всемирный банк необходимо реформировать - 11.09.2026, ПРАЙМ
МВФ и Всемирный банк необходимо реформировать
Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк необходимо реформировать, чтобы их структура управления отвечала трансформации мировой экономики с момента... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:42+0300
2026-09-11T13:42+0300
банки
финансы
китай
индия
сша
мвф
всемирный банк
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк необходимо реформировать, чтобы их структура управления отвечала трансформации мировой экономики с момента создания, говорится в заявлении министров финансов и глав ЦБ стран БРИКС. "В условиях растущей доли развивающихся стран в мировом производстве и экономическом росте реформа глобального экономического управления остается неизменным приоритетом БРИКС. Мы продолжим укреплять координацию между членами БРИКС, чтобы сделать международные финансовые институты более представительными, прозрачными и подотчетными", - сказано в документе. В заявлении подчеркивается острая необходимость реформирования Бреттон-Вудских институтов (БВИ), то есть МВФ и Всемирного банка. Реформы нужны, чтобы сделать их более гибкими, эффективными, заслуживающими доверия, беспристрастными, а также чтобы повысить их легитимность. "Структура управления БВИ должна быть реформирована с учетом трансформации мировой экономики с момента их создания. Голос и представительство развивающихся стран в БВИ должны отражать их относительное положение в мировой экономике", - подчеркивается в заявлении. Бреттон-Вудская система сформировалась в послевоенное время и обеспечила восстановление мировой экономики многих стран. Кроме того, был произведен переход к новой системе расчетов, основанной, в том числе, на использовании доллара в качестве международного стандарта и отказе от применения золота в расчетах. Были созданы Международный банк реконструкции и развития (кредитное учреждение Всемирного банка), который был нужен для финансирования послевоенного восстановления большинства экономик, а также МВФ, который устанавливал определенные правила игры в области международных финансов. Число голосов каждой из стран в управлении Всемирным банком и МВФ определяется квотами. От квот также зависит размер финансовых обязательств и доступ к финансированию соответствующих стран. Совет управляющих МВФ регулярно проводит общий пересмотр квот, перераспределяя доли с учетом размера ВВП стран - участниц. Больше всего в пересмотре квот заинтересованы Китай и Индия, но этому противятся США, которые могут потерять долю, позволяющую Белому дому блокировать любое решение фонда. Сейчас даже после нескольких пересмотров квот странам с развивающимися экономиками, включая Китай, приходится менее половины в капитале МВФ.
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банки, финансы, китай, индия, сша, мвф, всемирный банк
Банки, Финансы, КИТАЙ, ИНДИЯ, США, МВФ, Всемирный банк
13:42 11.09.2026
 
МВФ и Всемирный банк необходимо реформировать

МВФ и Всемирный банк необходимо реформировать для трансформации мировой экономики

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк необходимо реформировать, чтобы их структура управления отвечала трансформации мировой экономики с момента создания, говорится в заявлении министров финансов и глав ЦБ стран БРИКС.
"В условиях растущей доли развивающихся стран в мировом производстве и экономическом росте реформа глобального экономического управления остается неизменным приоритетом БРИКС. Мы продолжим укреплять координацию между членами БРИКС, чтобы сделать международные финансовые институты более представительными, прозрачными и подотчетными", - сказано в документе.
В заявлении подчеркивается острая необходимость реформирования Бреттон-Вудских институтов (БВИ), то есть МВФ и Всемирного банка. Реформы нужны, чтобы сделать их более гибкими, эффективными, заслуживающими доверия, беспристрастными, а также чтобы повысить их легитимность.
"Структура управления БВИ должна быть реформирована с учетом трансформации мировой экономики с момента их создания. Голос и представительство развивающихся стран в БВИ должны отражать их относительное положение в мировой экономике", - подчеркивается в заявлении.
Бреттон-Вудская система сформировалась в послевоенное время и обеспечила восстановление мировой экономики многих стран. Кроме того, был произведен переход к новой системе расчетов, основанной, в том числе, на использовании доллара в качестве международного стандарта и отказе от применения золота в расчетах.
Были созданы Международный банк реконструкции и развития (кредитное учреждение Всемирного банка), который был нужен для финансирования послевоенного восстановления большинства экономик, а также МВФ, который устанавливал определенные правила игры в области международных финансов.
Число голосов каждой из стран в управлении Всемирным банком и МВФ определяется квотами. От квот также зависит размер финансовых обязательств и доступ к финансированию соответствующих стран.
Совет управляющих МВФ регулярно проводит общий пересмотр квот, перераспределяя доли с учетом размера ВВП стран - участниц. Больше всего в пересмотре квот заинтересованы Китай и Индия, но этому противятся США, которые могут потерять долю, позволяющую Белому дому блокировать любое решение фонда. Сейчас даже после нескольких пересмотров квот странам с развивающимися экономиками, включая Китай, приходится менее половины в капитале МВФ.
 
БанкиФинансыКИТАЙИНДИЯСШАМВФВсемирный банк
 
 
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