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Набиуллина заявила о росте экономики в рамках прогноза ЦБ - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Набиуллина заявила о росте экономики в рамках прогноза ЦБ
Набиуллина заявила о росте экономики в рамках прогноза ЦБ - 11.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина заявила о росте экономики в рамках прогноза ЦБ
Рост экономики РФ складывается в рамках прогноза Банка России в 0-1%, это подтверждают данные за первое полугодие и оперативные индикаторы третьего квартала,... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:15+0300
2026-09-11T15:15+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Рост экономики РФ складывается в рамках прогноза Банка России в 0-1%, это подтверждают данные за первое полугодие и оперативные индикаторы третьего квартала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Данные за первое полугодие и оперативные показатели за третий квартал говорят о том, что рост экономики складывается в рамках нашего прогноза", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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192
40
192
40
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40
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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Банк России
15:15 11.09.2026
 
Набиуллина заявила о росте экономики в рамках прогноза ЦБ

Глава ЦБ Набиуллина: рост экономики России складывается в рамках прогноза ЦБ в 0-1%

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Рост экономики РФ складывается в рамках прогноза Банка России в 0-1%, это подтверждают данные за первое полугодие и оперативные индикаторы третьего квартала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Данные за первое полугодие и оперативные показатели за третий квартал говорят о том, что рост экономики складывается в рамках нашего прогноза", - сказала она в ходе пресс-конференции.
 
ФинансыБанкиЭльвира НабиуллинаБанк России
 
 
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