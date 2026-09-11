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Набиуллина призвала ЦБ не допустить роста цен в России - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Набиуллина призвала ЦБ не допустить роста цен в России
Набиуллина призвала ЦБ не допустить роста цен в России - 11.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина призвала ЦБ не допустить роста цен в России
Рост цен в России в последние месяцы существенно ускорился, Центральный банк должен не допустить, чтобы это переросло в устойчивую тенденцию, заявила глава... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:17+0300
2026-09-11T15:17+0300
финансы
россия
эльвира набиуллина
центральные банки
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Рост цен в России в последние месяцы существенно ускорился, Центральный банк должен не допустить, чтобы это переросло в устойчивую тенденцию, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Рост цен в последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может. Но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию", - заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
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финансы, россия, эльвира набиуллина, центральные банки
Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, центральные банки
15:17 11.09.2026
 
Набиуллина призвала ЦБ не допустить роста цен в России

Набиуллина: ЦБ должен не допустить, чтобы инфляция в России ускорилась

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Рост цен в России в последние месяцы существенно ускорился, Центральный банк должен не допустить, чтобы это переросло в устойчивую тенденцию, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Рост цен в последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может. Но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию", - заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
 
ФинансыРОССИЯЭльвира Набиуллинацентральные банки
 
 
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