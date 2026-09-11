https://1prime.ru/20260911/nabiullina-873233791.html
Набиуллина призвала ЦБ не допустить роста цен в России
Набиуллина призвала ЦБ не допустить роста цен в России - 11.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина призвала ЦБ не допустить роста цен в России
Рост цен в России в последние месяцы существенно ускорился, Центральный банк должен не допустить, чтобы это переросло в устойчивую тенденцию, заявила глава... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:17+0300
2026-09-11T15:17+0300
2026-09-11T15:17+0300
финансы
россия
эльвира набиуллина
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/0b/873233634_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e64e911d5dd8cdb2d748de3d1254328a.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Рост цен в России в последние месяцы существенно ускорился, Центральный банк должен не допустить, чтобы это переросло в устойчивую тенденцию, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Рост цен в последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может. Но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию", - заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/0b/873233634_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f085d2bfbb4835e93c271157f4c41a5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, эльвира набиуллина, центральные банки
Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, центральные банки
Набиуллина призвала ЦБ не допустить роста цен в России
Набиуллина: ЦБ должен не допустить, чтобы инфляция в России ускорилась
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Рост цен в России в последние месяцы существенно ускорился, Центральный банк должен не допустить, чтобы это переросло в устойчивую тенденцию, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Рост цен в последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может. Но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию", - заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.