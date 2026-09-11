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Набиуллина допустила возвращение к дисбалансу спроса и предложения
Набиуллина допустила возвращение к дисбалансу спроса и предложения - 11.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина допустила возвращение к дисбалансу спроса и предложения
Экономика России может вернуться к дисбалансу спроса и предложения, проинфляционные риски выросли, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:18+0300
2026-09-11T15:18+0300
2026-09-11T15:18+0300
финансы
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Экономика России может вернуться к дисбалансу спроса и предложения, проинфляционные риски выросли, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски, как преобладающие. И считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением, после того как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг другу", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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финансы, россия, эльвира набиуллина
Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
Набиуллина допустила возвращение к дисбалансу спроса и предложения
Глава ЦБ Набиуллина: экономика России может вернуться к дисбалансу спроса и предложения
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Экономика России может вернуться к дисбалансу спроса и предложения, проинфляционные риски выросли, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски, как преобладающие. И считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением, после того как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг другу", - сказала она в ходе пресс-конференции.