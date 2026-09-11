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Набиуллина допустила возвращение к дисбалансу спроса и предложения

Набиуллина допустила возвращение к дисбалансу спроса и предложения - 11.09.2026, ПРАЙМ

Набиуллина допустила возвращение к дисбалансу спроса и предложения

Экономика России может вернуться к дисбалансу спроса и предложения, проинфляционные риски выросли, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:18+0300

2026-09-11T15:18+0300

2026-09-11T15:18+0300

финансы

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Экономика России может вернуться к дисбалансу спроса и предложения, проинфляционные риски выросли, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски, как преобладающие. И считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением, после того как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг другу", - сказала она в ходе пресс-конференции.

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финансы, россия, эльвира набиуллина