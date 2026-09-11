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Набиуллина рассказала о траектории снижения ключевой ставки

Набиуллина рассказала о траектории снижения ключевой ставки - 11.09.2026, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о траектории снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, ее траектория будет обеспечивать возвращение инфляции к 4% в 2027 году, заявила глава Банка России... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:22+0300

2026-09-11T15:22+0300

2026-09-11T15:22+0300

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инфляция в россии

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, ее траектория будет обеспечивать возвращение инфляции к 4% в 2027 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим. Оно требует определенных предпосылок. И принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс рисков. Траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем ", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. Ранее в пятницу Банк России впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятор взял в середине прошлого года. Последние 10 заседаний Банк России снижал ключевую ставку.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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