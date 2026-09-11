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Набиуллина рассказала о траектории снижения ключевой ставки - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Набиуллина рассказала о траектории снижения ключевой ставки
Набиуллина рассказала о траектории снижения ключевой ставки - 11.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о траектории снижения ключевой ставки
Снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, ее траектория будет обеспечивать возвращение инфляции к 4% в 2027 году, заявила глава Банка России... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:22+0300
2026-09-11T15:22+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россии
инфляция
инфляция в россии
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, ее траектория будет обеспечивать возвращение инфляции к 4% в 2027 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим. Оно требует определенных предпосылок. И принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс рисков. Траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем ", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. Ранее в пятницу Банк России впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятор взял в середине прошлого года. Последние 10 заседаний Банк России снижал ключевую ставку.
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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии, инфляция, инфляция в россии
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Банк России, инфляция, инфляция в России
15:22 11.09.2026
 
Набиуллина рассказала о траектории снижения ключевой ставки

Набиуллина: траектория ключевой ставки будет обеспечивать возвращение инфляции к 4%

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, ее траектория будет обеспечивать возвращение инфляции к 4% в 2027 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим. Оно требует определенных предпосылок. И принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс рисков. Траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем ", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Ранее в пятницу Банк России впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятор взял в середине прошлого года. Последние 10 заседаний Банк России снижал ключевую ставку.
 
ФинансыБанкиЭльвира НабиуллинаБанк Россииинфляцияинфляция в России
 
 
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