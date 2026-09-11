https://1prime.ru/20260911/nabiullina-873234274.html
Набиуллина рассказала о траектории снижения ключевой ставки
Набиуллина рассказала о траектории снижения ключевой ставки - 11.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о траектории снижения ключевой ставки
Снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, ее траектория будет обеспечивать возвращение инфляции к 4% в 2027 году, заявила глава Банка России... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:22+0300
2026-09-11T15:22+0300
2026-09-11T15:22+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россии
инфляция
инфляция в россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873234274.jpg?1789129329
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, ее траектория будет обеспечивать возвращение инфляции к 4% в 2027 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим. Оно требует определенных предпосылок. И принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс рисков. Траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем ", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. Ранее в пятницу Банк России впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятор взял в середине прошлого года. Последние 10 заседаний Банк России снижал ключевую ставку.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии, инфляция, инфляция в россии
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Банк России, инфляция, инфляция в России
Набиуллина рассказала о траектории снижения ключевой ставки
Набиуллина: траектория ключевой ставки будет обеспечивать возвращение инфляции к 4%