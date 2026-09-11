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Набиуллина объяснила, почему ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Набиуллина объяснила, почему ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
Набиуллина объяснила, почему ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% - 11.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила, почему ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:34+0300
2026-09-11T15:34+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. "Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В июле и августе текущий рост цен был высоким, экономика продолжала умеренно расти, кредитная активность находилась на повышенном уровне", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. По ее словам, ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. "Само по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими и нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов и их влияние на устойчивую инфляцию", - сказала она. "Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики - это параметры бюджета, их уточнение мы ожидаем до конца сентября. Все это стало основанием для того чтобы сделать паузу в снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании", - сказала Набиуллина. Банк России по итогам заседания совета директоров впервые более чем за год сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых.
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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Банк России
15:34 11.09.2026
 
Набиуллина объяснила, почему ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Набиуллина объяснила, почему ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
"Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В июле и августе текущий рост цен был высоким, экономика продолжала умеренно расти, кредитная активность находилась на повышенном уровне", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
По ее словам, ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. "Само по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими и нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов и их влияние на устойчивую инфляцию", - сказала она.
"Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики - это параметры бюджета, их уточнение мы ожидаем до конца сентября. Все это стало основанием для того чтобы сделать паузу в снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании", - сказала Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров впервые более чем за год сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых.
 
ФинансыБанкиЭльвира НабиуллинаБанк России
 
 
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