https://1prime.ru/20260911/nabiullina-873235405.html

Центробанк не рассматривает возможность повышения таргета по инфляции с 4%

Центробанк не рассматривает возможность повышения таргета по инфляции с 4% - 11.09.2026, ПРАЙМ

Центробанк не рассматривает возможность повышения таргета по инфляции с 4%

Банк России не рассматривает возможность повышения таргета по инфляции с 4%, поскольку это будет крайне вредно и приведет к росту ставок и снижению доступности... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:36+0300

2026-09-11T15:36+0300

2026-09-11T15:36+0300

банки

финансы

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Банк России не рассматривает возможность повышения таргета по инфляции с 4%, поскольку это будет крайне вредно и приведет к росту ставок и снижению доступности кредита, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания совета директоров впервые более чем за год сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. "Мы не рассматриваем возможность увеличения таргета по инфляции, считаем, что это будет крайне вредно. Те, кто это предлагают, думают, что ставки от этого уменьшатся, но ставки от этого только вырастут, и доступность кредита от этого только уменьшится", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.

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банки, финансы, эльвира набиуллина, банк россии