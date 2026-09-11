https://1prime.ru/20260911/nabiullina-873235405.html
Центробанк не рассматривает возможность повышения таргета по инфляции с 4%
Центробанк не рассматривает возможность повышения таргета по инфляции с 4% - 11.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк не рассматривает возможность повышения таргета по инфляции с 4%
Банк России не рассматривает возможность повышения таргета по инфляции с 4%, поскольку это будет крайне вредно и приведет к росту ставок и снижению доступности... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:36+0300
2026-09-11T15:36+0300
2026-09-11T15:36+0300
банки
финансы
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Банк России не рассматривает возможность повышения таргета по инфляции с 4%, поскольку это будет крайне вредно и приведет к росту ставок и снижению доступности кредита, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания совета директоров впервые более чем за год сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. "Мы не рассматриваем возможность увеличения таргета по инфляции, считаем, что это будет крайне вредно. Те, кто это предлагают, думают, что ставки от этого уменьшатся, но ставки от этого только вырастут, и доступность кредита от этого только уменьшится", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.
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банки, финансы, эльвира набиуллина, банк россии
Банки, Финансы, Эльвира Набиуллина, Банк России
Центробанк не рассматривает возможность повышения таргета по инфляции с 4%
Набиуллина: Центробанк не рассматривает возможность повышения таргета по инфляции с 4%