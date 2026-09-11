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ЦБ пока не получил данных по параметрам бюджета на трехлетний период

ЦБ пока не получил данных по параметрам бюджета на трехлетний период - 11.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ пока не получил данных по параметрам бюджета на трехлетний период

Центральный банк России пока не получил информации по параметрам федерального бюджета на трехлетний период 2027-2029 годы, ждет их в сентябре, заявила глава... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:37+0300

2026-09-11T15:37+0300

2026-09-11T15:37+0300

финансы

россия

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Центральный банк России пока не получил информации по параметрам федерального бюджета на трехлетний период 2027-2029 годы, ждет их в сентябре, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается наших предпосылок по бюджету и влиянию ситуации на топливном рынке, то мы пока не изменили свои оценки и предпосылки, гипотезы, потому что по бюджетной политике мы не получили новой информации, мы ожидаем определения окончательных параметров бюджета на трехлетку в этом месяце", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как изменились оценки ЦБ дефицита бюджета РФ. "Напомню, дефицит в этом году 2% (ВВП, по оценке ЦБ - ред.), в следующем - 1%, 0,5% дефицита в 2028 году, и в 2029 году - бездефицитный бюджет. Если траектория будет отличаться, это мы учтем в обновленном прогнозе в октябре месяце", - отметила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии