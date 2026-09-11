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Набиуллина оценила пространство для снижения ключевой ставки

Набиуллина оценила пространство для снижения ключевой ставки - 11.09.2026, ПРАЙМ

Набиуллина оценила пространство для снижения ключевой ставки

Пространства для снижения ключевой ставки в России сейчас меньше, чем ожидал ЦБ в первом полугодии, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:39+0300

2026-09-11T15:39+0300

2026-09-11T15:39+0300

финансы

банки

россия

эльвира набиуллина

банк россии

ключевая ставка

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Пространства для снижения ключевой ставки в России сейчас меньше, чем ожидал ЦБ в первом полугодии, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Сейчас денежно-кредитная политика ожидается жестче, пространство для снижения меньше, чем предполагалось нами в первой половине года", - ответила она на вопрос, потребуется ли более высокая ставка для достижения цели по инфляции. Ранее в пятницу Банк России впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятор взял в середине прошлого года. Последние 10 заседаний Банк России снижал ключевую ставку.

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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, банк россии, ключевая ставка