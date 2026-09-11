https://1prime.ru/20260911/nabiullina-873236203.html

Набиуллина оценила влияние ситуации с топливом на инфляцию

Набиуллина оценила влияние ситуации с топливом на инфляцию - 11.09.2026, ПРАЙМ

Набиуллина оценила влияние ситуации с топливом на инфляцию

Влияние ситуации с топливом на инфляцию в России разовое, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:44+0300

2026-09-11T15:44+0300

2026-09-11T15:44+0300

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Влияние ситуации с топливом на инфляцию в России разовое, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Обсуждая решение по ставке, мы действительно уделили ситуации на топливном рынке внимание. Это само по себе мы рассматриваем как разовый фактор, но который уже оказывает влияние на более широкий круг товаров и услуг", - сказала она в ходе пресс-конференции. По ее словам, сейчас рано судить об итоговом масштабе и продолжительности этих эффектов. "Мы должны посмотреть и на развитие ситуации, получить больше данных", - добавила глава ЦБ. По ее словам, ЦБ действительно придерживается предпосылки, что постепенно ситуация будет стабилизироваться, будут восстанавливаться производственные мощности до конца года. "И основываем это на том, что мы видим, какие меры принимает правительство и компании при поддержке правительства", - уточнила Набиуллина. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

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россия, эльвира набиуллина