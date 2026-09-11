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Набиуллина прокомментировала высокие инфляционные ожидания - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Набиуллина прокомментировала высокие инфляционные ожидания
Набиуллина прокомментировала высокие инфляционные ожидания - 11.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина прокомментировала высокие инфляционные ожидания
Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса требуют от Банка России аккуратного подхода, сужают пространство для снижения ставки, заявила глава регулятора | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:49+0300
2026-09-11T15:49+0300
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россии
инфляция в россии
инфляция
инфляционные ожидания
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса требуют от Банка России аккуратного подхода, сужают пространство для снижения ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы по-прежнему считаем, что ожидания будущей инфляции - они являются как минимум столь же важным фактором, который влияет на жесткость денежно-кредитной политики, на спрос и на решение по денежно-кредитной политике, как и фактически наблюдаемая инфляция, и их надо рассматривать в комплексе", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. По словам Набиуллиной, важность не снижается, потому что ценовые ожидания, ожидания людей и бизнеса относительно роста цен - они влияют на поведение, влияют на спрос. "Но, конечно, мы учитываем то, что, наверное, это закономерно и естественно, что инфляционные ожидания снижаются медленнее, потому что был очень длительный период высокой инфляции", - сказала она. "То, что инфляционные ожидания сейчас высокие, еще раз подчеркну, что речь идет не только об инфляционных ожиданиях людей, но и ожиданиях бизнеса, рынков, аналитиков, - это один из факторов, который ограничивает пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки и требует от нас очень аккуратного подхода. И мы снижение инфляции само по себе будем оценивать как устойчивое, только если увидим, что устойчиво снижаются инфляционные ожидания", - сказала она. Банк России по итогам заседания совета директоров впервые более чем за год сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых.
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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии, инфляция в россии, инфляция, инфляционные ожидания
Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России, инфляция в России, инфляция, инфляционные ожидания
15:49 11.09.2026
 
Набиуллина прокомментировала высокие инфляционные ожидания

Набиуллина: высокие инфляционные ожидания ограничивают пространство для снижения ставки

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса требуют от Банка России аккуратного подхода, сужают пространство для снижения ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы по-прежнему считаем, что ожидания будущей инфляции - они являются как минимум столь же важным фактором, который влияет на жесткость денежно-кредитной политики, на спрос и на решение по денежно-кредитной политике, как и фактически наблюдаемая инфляция, и их надо рассматривать в комплексе", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
По словам Набиуллиной, важность не снижается, потому что ценовые ожидания, ожидания людей и бизнеса относительно роста цен - они влияют на поведение, влияют на спрос. "Но, конечно, мы учитываем то, что, наверное, это закономерно и естественно, что инфляционные ожидания снижаются медленнее, потому что был очень длительный период высокой инфляции", - сказала она.
"То, что инфляционные ожидания сейчас высокие, еще раз подчеркну, что речь идет не только об инфляционных ожиданиях людей, но и ожиданиях бизнеса, рынков, аналитиков, - это один из факторов, который ограничивает пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки и требует от нас очень аккуратного подхода. И мы снижение инфляции само по себе будем оценивать как устойчивое, только если увидим, что устойчиво снижаются инфляционные ожидания", - сказала она.
Банк России по итогам заседания совета директоров впервые более чем за год сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых.
 
ФинансыРОССИЯЭльвира НабиуллинаБанк Россииинфляция в Россииинфляцияинфляционные ожидания
 
 
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