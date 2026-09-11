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Набиуллина прокомментировала высокие инфляционные ожидания

Набиуллина прокомментировала высокие инфляционные ожидания - 11.09.2026, ПРАЙМ

Набиуллина прокомментировала высокие инфляционные ожидания

Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса требуют от Банка России аккуратного подхода, сужают пространство для снижения ставки, заявила глава регулятора | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:49+0300

2026-09-11T15:49+0300

2026-09-11T15:49+0300

финансы

россия

эльвира набиуллина

банк россии

инфляция в россии

инфляция

инфляционные ожидания

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса требуют от Банка России аккуратного подхода, сужают пространство для снижения ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы по-прежнему считаем, что ожидания будущей инфляции - они являются как минимум столь же важным фактором, который влияет на жесткость денежно-кредитной политики, на спрос и на решение по денежно-кредитной политике, как и фактически наблюдаемая инфляция, и их надо рассматривать в комплексе", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. По словам Набиуллиной, важность не снижается, потому что ценовые ожидания, ожидания людей и бизнеса относительно роста цен - они влияют на поведение, влияют на спрос. "Но, конечно, мы учитываем то, что, наверное, это закономерно и естественно, что инфляционные ожидания снижаются медленнее, потому что был очень длительный период высокой инфляции", - сказала она. "То, что инфляционные ожидания сейчас высокие, еще раз подчеркну, что речь идет не только об инфляционных ожиданиях людей, но и ожиданиях бизнеса, рынков, аналитиков, - это один из факторов, который ограничивает пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки и требует от нас очень аккуратного подхода. И мы снижение инфляции само по себе будем оценивать как устойчивое, только если увидим, что устойчиво снижаются инфляционные ожидания", - сказала она. Банк России по итогам заседания совета директоров впервые более чем за год сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых.

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