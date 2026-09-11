https://1prime.ru/20260911/nabiullina-873237643.html
Старт цифрового рубля прошел нормально, заявила Набиуллина
Старт цифрового рубля прошел нормально, заявила Набиуллина - 11.09.2026, ПРАЙМ
Старт цифрового рубля прошел нормально, заявила Набиуллина
Старт цифрового рубля прошел нормально, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:52+0300
2026-09-11T15:52+0300
2026-09-11T15:52+0300
финансы
россия
банки
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Старт цифрового рубля прошел нормально, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы стартовали по плану вместе с банками, которые обязаны были это сделать. Стартовали, на мой взгляд, нормально", - ответила она на вопрос, как оценивается запуск цифрового рубля с 1 сентября.
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финансы, россия, банки, эльвира набиуллина
Финансы, РОССИЯ, Банки, Эльвира Набиуллина
Старт цифрового рубля прошел нормально, заявила Набиуллина
Набиуллина: старт цифрового рубля с 1 сентября прошел нормально