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Россияне за десять дней открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях

Россияне за десять дней открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях - 11.09.2026, ПРАЙМ

Россияне за десять дней открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях

Россияне за десять дней открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях и провели 50 тысяч операций по ним, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:52+0300

2026-09-11T15:52+0300

2026-09-11T15:52+0300

финансы

банки

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россияне за десять дней открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях и провели 50 тысяч операций по ним, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "За десять дней у нас открыто счетов 87 тысяч и проведено более 50 тысяч операций", - сказала она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина