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Россияне за десять дней открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях
Россияне за десять дней открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях - 11.09.2026, ПРАЙМ
Россияне за десять дней открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях
Россияне за десять дней открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях и провели 50 тысяч операций по ним, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:52+0300
2026-09-11T15:52+0300
2026-09-11T15:52+0300
финансы
банки
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россияне за десять дней открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях и провели 50 тысяч операций по ним, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "За десять дней у нас открыто счетов 87 тысяч и проведено более 50 тысяч операций", - сказала она.
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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина
Финансы, Банки, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
Россияне за десять дней открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях
Набиуллина: россияне открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях за десять дней