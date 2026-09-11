https://1prime.ru/20260911/nabiullina-873238053.html

Набиуллина оценила влияние атак БПЛА на логистические объекты

Набиуллина оценила влияние атак БПЛА на логистические объекты - 11.09.2026, ПРАЙМ

Набиуллина оценила влияние атак БПЛА на логистические объекты

Влияние на инфляцию атак БПЛА на логистические объекты в России низкое, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:53+0300

2026-09-11T15:53+0300

2026-09-11T15:53+0300

финансы

россия

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Влияние на инфляцию атак БПЛА на логистические объекты в России низкое, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается влияния вот этих атак на логистические цепочки, пока влияние на инфляцию достаточно низкое, незначительное", - сказала она на пресс-конференции.

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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии