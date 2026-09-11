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Набиуллина оценила влияние атак БПЛА на логистические объекты
Набиуллина оценила влияние атак БПЛА на логистические объекты - 11.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина оценила влияние атак БПЛА на логистические объекты
Влияние на инфляцию атак БПЛА на логистические объекты в России низкое, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:53+0300
2026-09-11T15:53+0300
2026-09-11T15:53+0300
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Влияние на инфляцию атак БПЛА на логистические объекты в России низкое, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается влияния вот этих атак на логистические цепочки, пока влияние на инфляцию достаточно низкое, незначительное", - сказала она на пресс-конференции.
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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина оценила влияние атак БПЛА на логистические объекты
Набиуллина: влияние атак БПЛА на логистические объекты в России незначительное