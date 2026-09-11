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Набиуллина оценила влияние курса рубля на инфляцию

Набиуллина оценила влияние курса рубля на инфляцию - 11.09.2026, ПРАЙМ

Набиуллина оценила влияние курса рубля на инфляцию

Влияние динамики курса рубля на инфляцию в России и раньше было не большим, при этом в последние годы оно дополнительно снизилось, заявила глава ЦБ Эльвира... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:55+0300

2026-09-11T15:55+0300

2026-09-11T15:57+0300

рынок

россия

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Влияние динамики курса рубля на инфляцию в России и раньше было не большим, при этом в последние годы оно дополнительно снизилось, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Влияние курса на инфляцию и раньше-то было умеренным. Что значит умеренным? На один процентный пункт изменение эффективного курса мы видели, что инфляция повышается не более чем на 0,1 процентного пункта. И вот мы видим, что в последние годы перенос динамики курса в инфляцию замедлился", - сказала она. Ранее в пятницу Банк России впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятор взял в середине прошлого года. Последние 10 заседаний Банк России снижал ключевую ставку. Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция в России в 2026 году составит 6-7%, а в 2027 году вернется к цели в 4% и будет находиться на ней в дальнейшем.

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рынок, россия, эльвира набиуллина, банк россии