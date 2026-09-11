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Набиуллина оценила снижение инфляции как устойчивое - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Набиуллина оценила снижение инфляции как устойчивое
Набиуллина оценила снижение инфляции как устойчивое - 11.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина оценила снижение инфляции как устойчивое
Снижение инфляции в России будет оцениваться как устойчивое, только если Банк России увидит снижение инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:56+0300
2026-09-11T15:56+0300
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Снижение инфляции в России будет оцениваться как устойчивое, только если Банк России увидит снижение инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы снижение инфляции само по себе будем оценивать как устойчивое, только если увидим, что устойчиво снижаются инфляционные ожидания ", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
15:56 11.09.2026
 
Набиуллина оценила снижение инфляции как устойчивое

Набиуллина: снижение инфляции будет оцениваться как устойчивое, если снизятся ожидания

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Снижение инфляции в России будет оцениваться как устойчивое, только если Банк России увидит снижение инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы снижение инфляции само по себе будем оценивать как устойчивое, только если увидим, что устойчиво снижаются инфляционные ожидания ", - сказала она в ходе пресс-конференции.
 
ФинансыРОССИЯЭльвира НабиуллинаБанк России
 
 
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