https://1prime.ru/20260911/nabiullina-873238563.html

Набиуллина оценила снижение инфляции как устойчивое

Набиуллина оценила снижение инфляции как устойчивое - 11.09.2026, ПРАЙМ

Набиуллина оценила снижение инфляции как устойчивое

Снижение инфляции в России будет оцениваться как устойчивое, только если Банк России увидит снижение инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:56+0300

2026-09-11T15:56+0300

2026-09-11T15:56+0300

финансы

россия

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Снижение инфляции в России будет оцениваться как устойчивое, только если Банк России увидит снижение инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы снижение инфляции само по себе будем оценивать как устойчивое, только если увидим, что устойчиво снижаются инфляционные ожидания ", - сказала она в ходе пресс-конференции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии