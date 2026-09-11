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Набиуллина не видит массовых проблем с использованием цифрового рубля
Набиуллина не видит массовых проблем с использованием цифрового рубля - 11.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина не видит массовых проблем с использованием цифрового рубля
Массовых проблем и жалоб на использование цифрового рубля нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:56+0300
2026-09-11T15:56+0300
2026-09-11T16:05+0300
финансы
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эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Массовых проблем и жалоб на использование цифрового рубля нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Массовых проблем не видим, не видим каких-то массовых жалоб, в общем это показательно", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о запуске цифрового рубля.
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финансы, россия, банки, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина не видит массовых проблем с использованием цифрового рубля
Набиуллина заявила, что массовых проблем и жалоб на использование цифрового рубля нет