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Набиуллина не видит массовых проблем с использованием цифрового рубля

Набиуллина не видит массовых проблем с использованием цифрового рубля - 11.09.2026, ПРАЙМ

Набиуллина не видит массовых проблем с использованием цифрового рубля

Массовых проблем и жалоб на использование цифрового рубля нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:56+0300

2026-09-11T15:56+0300

2026-09-11T16:05+0300

финансы

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эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Массовых проблем и жалоб на использование цифрового рубля нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Массовых проблем не видим, не видим каких-то массовых жалоб, в общем это показательно", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о запуске цифрового рубля.

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финансы, россия, банки, эльвира набиуллина, банк россии