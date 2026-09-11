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ЦБ не будет долго держать ключевую ставку, заявила Набиуллина
ЦБ не будет долго держать ключевую ставку, заявила Набиуллина - 11.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ не будет долго держать ключевую ставку, заявила Набиуллина
Банк России не будет длительное время держать ключевую ставку на уровне, который непосилен для экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:58+0300
2026-09-11T15:58+0300
2026-09-11T16:05+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Банк России не будет длительное время держать ключевую ставку на уровне, который непосилен для экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы в любом случае не будем длительно держать ставку на том уровне, который непосилен для экономики", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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финансы, банки, эльвира набиуллина
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина
ЦБ не будет долго держать ключевую ставку, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ не будет долго держать ключевую ставку на уровне, непосильном для экономики