https://1prime.ru/20260911/nabiullina-873239598.html
Набиуллина прокомментировала предложения по бюджету
Набиуллина прокомментировала предложения по бюджету - 11.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина прокомментировала предложения по бюджету
Если окончательные предложения по российскому бюджету будут предусматривать более высокий его дефицит, то это будет означать более жесткую денежно-кредитную... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:05+0300
2026-09-11T16:05+0300
2026-09-11T16:05+0300
финансы
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Если окончательные предложения по российскому бюджету будут предусматривать более высокий его дефицит, то это будет означать более жесткую денежно-кредитную политику (ДКП), заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Если правительство будет предполагать более высокий структурный первичный дефицит (бюджета - ред.), чем мы заложили в траектории, то это может требовать более жесткую денежно-кредитную политику. Если же они предложат более быструю консолидацию, то, наоборот, мы можем пересмотреть траекторию в сторону некоторого смягчения", - сказала Набиуллина.
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финансы, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина прокомментировала предложения по бюджету
Набиуллина: дефицит бюджета будет означать более жесткую денежно-кредитную политику