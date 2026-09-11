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Набиуллина прокомментировала предложения по бюджету - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Набиуллина прокомментировала предложения по бюджету
Набиуллина прокомментировала предложения по бюджету - 11.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина прокомментировала предложения по бюджету
Если окончательные предложения по российскому бюджету будут предусматривать более высокий его дефицит, то это будет означать более жесткую денежно-кредитную... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:05+0300
2026-09-11T16:05+0300
финансы
эльвира набиуллина
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873239598.jpg?1789131916
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Если окончательные предложения по российскому бюджету будут предусматривать более высокий его дефицит, то это будет означать более жесткую денежно-кредитную политику (ДКП), заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Если правительство будет предполагать более высокий структурный первичный дефицит (бюджета - ред.), чем мы заложили в траектории, то это может требовать более жесткую денежно-кредитную политику. Если же они предложат более быструю консолидацию, то, наоборот, мы можем пересмотреть траекторию в сторону некоторого смягчения", - сказала Набиуллина.
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финансы, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, Эльвира Набиуллина, Банк России
16:05 11.09.2026
 
Набиуллина прокомментировала предложения по бюджету

Набиуллина: дефицит бюджета будет означать более жесткую денежно-кредитную политику

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Если окончательные предложения по российскому бюджету будут предусматривать более высокий его дефицит, то это будет означать более жесткую денежно-кредитную политику (ДКП), заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Если правительство будет предполагать более высокий структурный первичный дефицит (бюджета - ред.), чем мы заложили в траектории, то это может требовать более жесткую денежно-кредитную политику. Если же они предложат более быструю консолидацию, то, наоборот, мы можем пересмотреть траекторию в сторону некоторого смягчения", - сказала Набиуллина.
 
ФинансыЭльвира НабиуллинаБанк России
 
 
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