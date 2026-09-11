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В ЦБ заявили об отсутствии дефицита наличности и кризиса ликвидности
В ЦБ заявили об отсутствии дефицита наличности и кризиса ликвидности - 11.09.2026, ПРАЙМ
В ЦБ заявили об отсутствии дефицита наличности и кризиса ликвидности
Никакого дефицита наличности или кризиса ликвидности банков в России нет, говорить об этом некорректно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:19+0300
2026-09-11T16:19+0300
2026-09-11T16:19+0300
финансы
банки
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Никакого дефицита наличности или кризиса ликвидности банков в России нет, говорить об этом некорректно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Нет никакого дефицита наличности или кризиса ликвидности. И вообще об этом некорректно говорить", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина
Финансы, Банки, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
В ЦБ заявили об отсутствии дефицита наличности и кризиса ликвидности
Глава ЦБ Набиуллина: в России нет дефицита наличности или кризиса ликвидности банков